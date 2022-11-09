Tatil köyü gibi huzurevi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Yalova'da "küçük ev tipi" modeliyle her türlü konfor düşünülerek inşa edilen Çınarcık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sakinlerine doğayla iç içe huzurlu bir ortam sunuyor.

Çınarcık ilçesindeki merkezin mevcut binasının yerleşkesindeki alanda 2014 yılında 2+1 ve 1+1 özelliğe sahip 20 bungalov yapılarak, bağımsız hareket edebilen, kendi işini yapabilen, elektronik ev aletlerini kullanabilen ve sağlık açısından sürekli gözetime ihtiyaç duymayan yaşlılar burada barındırılmaya başladı. Odası, salonu, banyosu ve balkonu bulunan, elektronik ev eşyalarıyla donatılan bungalovlarda 38 huzurevi sakini yaşıyor. Merkezin binasında ise 71 kişiye özel bakım ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor. Bungalovların sakinleri, çiçeklerle donattıkları balkonları, sebze ve meyve diktikleri bahçeleriyle ikinci baharlarını doğayla iç içe temiz havada geçiriyor.

Eşi Oya Altıok (77) ile bungalovda yaşayan Ertuğrul Altıok (77), İstanbul'dan 23 yıl önce Yalova'ya göç ettiklerini aktararak, "İstanbul'da kalsaydım bu yaşıma erişemezdim. Burayı iyi ki düşünüp böyle yapmışlar. Aileler için çok güzel. Burada çok mutluyuz. Allah devletimizden, hükümetimizden razı olsun. Evimizi çok beğeniyoruz. Kimsenin arayıp bulamayacağı bir şey. Yaşlılara çok güzel bakılıyor. Şimdiden düşünen gelsin sıraya girsin" değerlendirmesinde bulundu.

"Ev ortamımız harika"

Hatice Sezer (73), bungalovları duyduğunda Yalova'daki köyünden gelerek başvurduğunu, buna başta çocukları ve komşularının karşı çıktığını ifade etti. Bu evleri görünce hayran kaldığını, kararını değiştirmediğini söyleyen Sezer, şunları kaydetti: "Bu yaşıma kadar hep hizmet verdim ama şimdi hizmet alıyorum ve çok memnunum. Burada güzel arkadaşlarımız var. Ev ortamımız harika. İsteğimiz zaman yemeğimizi yapıyoruz. İstediğimiz zaman da yemekhaneden yiyoruz. Bahçemi ekebiliyorum. Bakanlığımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Eskiden 'huzurevi' denildiği zaman insanlar çok farklı algılıyordu. Biz de böyle algılıyorduk. Halbuki çok çok farklı. Herkese tavsiye ediyorum. Burası bir tatil köyü, anlatamayacağım kadar güzel. Her şey için çok teşekkür ediyorum."

Her ihtiyaçları karşılanıyor

Huzurevinde görevli fizyoterapist Esma Nur Pehlivan, "küçük ev tipi" modeliyle Yalova'da yapılan bungalov evlerde kalanlardan olumlu dönüşler aldıklarını söyledi. Pehlivan, burada kalan yaşlıların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını, sağlık hizmetlerinin, fizik tedavi servisi aktif şekilde çalıştığını belirtti.