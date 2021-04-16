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Aktüel Tatil için giden Koç ailesi fertleri ABD'de karantinaya girdi
Aktüel

Tatil için giden Koç ailesi fertleri ABD'de karantinaya girdi

2016 yılında kalp krizinden hayatını kaybeden Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç ve kızı Esra Koç gittikleri ABD'de koronavirüse yakalanınca karantinaya girdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 13:37:00 - 2021-04-16 13:40:03
Tatil için giden Koç ailesi fertleri ABD'de karantinaya girdi

İstanbul'da 2016 yılında kalp krizinden hayatını kaybeden Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç ve kızı Esra Koç gittikleri ABD'de koronavirüse yakalandı. Tatil için ülkede bulunan Koç ailesi, karantinaya alındı. Anne-kızın hastalığının hafif seyrettiği, birkaç güne kadar toparlayabilecekleri bildirildi.

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