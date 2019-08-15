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Tate Modern ziyaretçi sayısıyla British Museum’u solladı

İngiltere’nin en büyük kültürel cazibe merkezlerinden biri olan Tate Modern, ziyaretçi sayısıyla British Museum’u solladı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
Tate Modern ziyaretçi sayısıyla British Museum’u solladı

İngiltere’nin en büyük kültürel cazibe merkezlerinden biri olan Tate Modern, ziyaretçi sayısıyla British Museum’u solladı.


İngiltere’de, Cazibe Merkezlerini Ziyaret Anketi’nin sonuçları ülkenin en büyük kültürel cazibe merkezlerinden biri olan Tate Modern’in son 10 yılda ilk kez ülkede en çok ziyaret edilen yer olarak British Museum’u geçtiğini ortaya koydu. Ankete göre gözde mekanlara yapılan ziyaretler, bir önceki yıla göre yüzde 2 arttı ve İngiltere’deki müzeler ve sanat galerileri ziyaretçi sayısındaki en önemli artışı gördü.


Turizm ajanslarına göre Tate Modern, 2018’de 5,87 milyon ziyaretçiyi ağırladı. British Museum ise 5.83 milyon ziyaretçi ile ikinci sırada yer aldı. İngiltere’de son 10 yılda ziyaret edilen yerlerin arasında Ulusal Galeri (National Gallery) 5,74 milyon ziyaretçiyle listede 3. sırada yer aldı. Ardından 5,2 milyon ziyaretçiyle Ulusal Tarih Müzesi (National History Museum) geliyor. Ayrıca ilk 10 sırada Londra’daki V&A, Bilim Müzesi, Somerset House, Ulusal Portre Galerisi ve British Library de bulunuyor.


İngiltere’nin başkenti Londra’nın en ünlü müzelerinden biri olan Tate Modern’de 20. yüzyıldan günümüze modern sanat eserleri sergilenmektedir. Müze, daha önce güç istasyonu olarak kullanılan bir binada bulunmaktadır. 2000 yılında açıldığından beri Londra’nın en ünlü ve popüler müzelerinden biri haline gelmiştir.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
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