Taşpınar Belediyesi 55 puanla personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Taşpınar Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda 55 KPSS puanı ile kadrolu memur alımı olacağı duyurusu yapıldı. Aksaray Taşpınar Belediyesinin yayınladığı personel alım ilanına başvuru yapmak isteyen adayların, www.taspinar.bel.tr internet sitesi üzerinden 12-16 Nisan 2021 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. İşte merak edilen personel alım haberinin devamı…

Taşpınar Belediyesi başvuru şartları nelerdir?

1-T.C vatandaşı olmak.

2-Kamu haklarından yoksun olmamak.

3-Türk Ceza Kanununa göre; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4-Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik terhis belgesi bulunmak,

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

6-İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

7-Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

8-İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı KPSSP3 lisans grubundan sınava girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 55 (elli beş) puan almış olmak,

9-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

10- İtfaiye Eri kadrosuna başvuracaklar için;657sayılıKanunun48incimaddesinin(A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre itfaiy eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-)10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

11-İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adayların Sağlık açısından kapalı mekân, daralan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

12-İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen,13.10.1983tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Hükümlerince verilenen az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Taşpınar Belediyesi personel alımında istenilen belgeler nelerdir?

1-Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.taspinar.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

2-Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

3-Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, E-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi(aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

4-Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

5-KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

6-Erkek adaylarda Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

7-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

8-2 Fotoğraf(1 adedi forma yapıştırılacak),

9-İtfaiye eri kadrolarına başvuracak adaylar için En az B sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)