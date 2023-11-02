Taşlar yerinden oynayacak! Okan Buruk'tan flaş Kerem kararı!

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, bir süredir büyük düşüş içerisindeydi. Teknik direktör Okan Buruk sonunda dayanamadı ve kararını verdi. Kerem Aktürkoğlu için taşları yerinden oynatacak olan Okan Buruk, Galatasaraylı taraftarları sevindirecek.

OKAN BURUK'TAN KEREM AKTÜRKOĞLU KARARI

Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, son 9 maçta 1 gol 1 asistle oynamış ve sarı kırmızılı takımın attığı 16 golde neredeyse hiç pay sahibi olamamıştı. Teknik direktör Okan Buruk çöküş içerisindeki Kerem Aktürkoğlu’nun sorununu çözüp Milli futbolcuyu yeniden kazanmak için hamleyi yapıyor.

ZAHA SOL KANADI ALMIŞTI!

Sezon başında transfer edilen Wilfried Zaha’yı ilk 11’e monte etmek isteyen Okan Buruk, kariyerinin büyük bölümünü sol kanatta geçirmiş olan yıldız oyuncu için Kerem Aktürkoğlu’nun pozisyonunu değiştirmişti. Sol kanadı Zaha’ya emanet eden Buruk, sağ kanatta Tete ve Ziyech’i kullandığı için Kerem’i forvet arkasına çekmişti. Ne yaşandıysa bundan sonra yaşandı.

YENİ POZİSYONUNA ALIŞAMADI

Sol kanatta oynarken topla buluştuğunda kaleye yüzü dönük olan Kerem Aktürkoğlu, yeni pozisyonunda kaleye sırtı dönük topla buluşmaya başladı. Sol kanatta hem dışa çekip asiste gitme şansı hem de içe çekip gol atma fırsatı yakalayabilen ve bek oyuncusuyla uyum içinde etkili ataklar yapabilen Kerem Aktürkoğlu, yeni bölgesinde artık ince düşünmek zorunda kalıyordu.

SKORU UNUTTU

Bu durumu istatistikler de net şekilde ortaya koyuyor. Bu sezon lig ve Avrupa’da toplamda 13 maçta sol kanatta forma giyen Kerem Aktürkoğlu, 4 gol 7 asistle toplam 11 gole direkt etki etmişti. Ancak Zaha’nın gelişiyle forvet arkasına geçen Milli futbolcu, 6 maçta yalnızca 1 gol atarken, gol pası veremedi.

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TAŞLAR YERİNDEN OYNUYOR

Teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi’nin tek başına skor yükünü sırtlamasından da rahatsız olduğu için bir diğer gol silahı Kerem Aktürkoğlu’nun etkinliğini arttırmaya karar verdi. Başarılı teknik adam kadroda taşları yerinden oynatacak bir karar verdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU SOL KANADA DÖNÜYOR

Okan Buruk Kasımpaşa maçıyla birlikte Kerem Aktürkoğlu’nu asıl mevki olan sol kanada geçirmeyi düşünüyor. Wilfried Zaha’yı sağ kanatta oynatmayı planlayan Buruk, sakatlığı düzelen Ziyech’i de forvet arkasında oynatacak. Bu pozisyon için Tete’yi de kafasında düşünen başarılı teknik adam, Kerem’i sol kanattan ayırmayacak. Okan Buruk böylece Kerem Aktürkoğlu’nu yeniden skor tablosunun içine dahil etmeyi planlıyor.

"GERİ DÖN KEREM AKTÜRKOĞLU"

Galatasaray’ın bu sezon lig ve Avrupa’da attığı 37 golün 15’i Mauro Icardi’ye ait. Bu durumdan rahatsız olan Okan Buruk, diğer oyuncuları da işin içine dahil etmeye çalışacak. Kerem Aktürkoğlu ise atılan gollerin 5’ine sahip.

Galatasaraylı taraftarlar da gerçek Kerem'i görmek için sabırsızlanıyor...