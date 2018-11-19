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Taslak sunuldu! İşte fiyatları düşürecek 6 madde

Ticaret Bakanlığının hazırladığı yaş meyve ve sebze ticaretinin düzenlenmesinde köklü değişiklikler öngören Hal Yasası taslağı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sunuldu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:16
Taslak sunuldu! İşte fiyatları düşürecek 6 madde

Oktay’ın sektörün görüşünün alınması talimatı üzerine aynı taslak Türkiye Halciler Federasyonu yöneticilerine sunum olarak aktarıldı. Bu hafta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halcilerle görüşmesinden sonra taslağa son şeklinin verilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilmesi bekleniyor. 

Dünya gazetesinin haberine göre taslakta öne çıkan düzenlemeler şöyle:

1- Ülke genelindeki 175 sebze ve meyve hal sayısı 30’a indirilecek, 

2- Sebze ve meyve hallerinin kurulması, yönetimi, işletilmesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda her bölgedeki yerel yönetim ve ilgili kurumlara verilecek,

3-Hal komisyonculuğu kesin olarak kaldırılacak ve komisyoncular tüccar olarak faaliyetlerine devam edebilecek,

4- Ürün tasnifi, standartlaşma ve bölgesel ürünlerin markalaşmasını sağlayacak altyapı kurulacak,

5-Üretim bölgelerinde ihtiyaca uygun olarak ürün toplama merkezleri kurulacak.

6- Ürün fiyatını üreticiler ve üretici birlikleri belirleyecek.

Temel hedef enflasyon

Antalya Ticaret Borsası’nda düzenlenen ve seracılıkta yeni sezon öncesi sektördeki tüm kesimlerin temsil edildiği toplantıda Borsa Başkanı Ali Çandır, Hal Yasası ile ilgili düzenlemenin temel amacının gıda enflasyonunu düşürmek olduğunu söyledi.

Sezon öncesi sektördeki tüm tarafları aynı masada buluşturarak çözüm odaklı bir çalışma başlattıklarını vurgulayan Çandır, şöyle konuştu:

“Üretimden tüketiciye kadar olan halkanın tüm zincirinde yer alanları bir araya getirdik. Hal Yasası öne çıktı. Fakat burada temel amaç gıda enflasyonunu düşürmek. Bunun için üretim maliyetlerinin düşürülmesi, üründe belli bir standardın sağlanması, üretimin devam etmesi için altyapının güçlendirilmesi gerekiyor.”

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 09:16
  1. Antalya
  2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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