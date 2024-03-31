Taslak hazır! Türkiye'ye sunulacak

Türkiye ile Irak arasında sınır güvenliği görüşmelerinde yeni bir aşamaya geçildi. Irak ile Türkiye arasında kurulan Ortak Daimi Komite’den ismi açıklanmayan Iraklı bir yetkili, sınır güvenliği mutabakat zaptı taslağının tamamladığını belirtti.

Bir sonraki aşama olarak taslağın Türk yetkililere sunulacağını aktaran Yetkili, mutabakatın imzalanması için Irak tarafının yakın zamanda Türk yetkililerle görüşeceğini ifade etti. Taslağın güvenlik ve sınırlarla ilgili konuları içerdiğini belirten Iraklı yetkili, mutabakatın terör örgütü PKK ile mücadeleyi de içine aldığını açıkladı.

Irak ile Türkiye arasında kurulan Ortak Daimi Komite’nin ilk toplantısı geçtiğimiz yılın sonunda, 2’inci toplantısı ise bu yılın başında gerçekleştirilmişti. Toplantıda ağırlıklı olarak iki ülke arasındaki sınır güvenliğini sağlama yolları ele alınmıştı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 14 Mart tarihinde üst düzey bir güvenlik heyetiyle Irak’ın Başkenti Bağdat’ı ziyaret etmişti.