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Aktüel

Taşköprü’de Zabıta ekipleri fırınları denetledi

Taşköprü Belediye Başkanlığına bağlı Zabıta ekipleri, ilçede hizmet veren fırınları denetledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:27:44 -
Taşköprü’de Zabıta ekipleri fırınları denetledi

Taşköprü Belediye Başkanlığına bağlı Zabıta ekipleri, ilçede hizmet veren fırınları denetledi.


Taşköprü Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Taşköprü ilçe merkezinde bulunan fırınlarda denetimde bulundu. Korona virüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde Ramazan Ayının gelmesi ile talep gören Ramazan Pideleri ve ekmeklerde standart gramaj kontrolleri yapıldı. Zabıta ekipleri, Ramazan pidelerini ve ekmekleri tek tek tartarak belirtilen gramajlara uyup uymadığını ve hijyen koşullarına riayet edilip edilmediğini kontrol etti.


Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Tüm halkımızdan önemle rica ediyoruz, ısınan havalar bizde rehavet oluşturmadan tedbirli davranmaya devam edelim, zorunlu olmadıkça evde kalalım” dedi.

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