0553 313 94 23

Taşköprü’de toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi

33.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
Taşköprü’de toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi

33. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamında Taşköprü Belediyesi tarafından Toplu Sünnet Şöleni gerçekleştirildi.


Bu yıl 33.’sü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sanat Festivali, Taşköprü Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında 6’ıncı kez düzenlenen Toplu Sünnet Şöleniyle başladı. Etkinliğe, KASDER Başkanı Remzi Şen, MHP Taşköprü İlçe Başkanı İsmail Berber, Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Reçber, Taşköprü İlçe Müftüsü Kahraman Yaman, Belediye Meclis Üyeleri, Taşköprü Dernekler Federasyonu Başkanı Halil Hasanoğlu, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve iş adamları katıldı.


Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen Toplu Sünnet Şöleni, Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak başladı. Atatürk ilk ve ortaokul öğrencilerinin Artvin yöresine ait halk oyunu gösterisiyle devam eden programda Azeri sanatçı Vüsale Askerova da sahne alarak marş okudu. Vüsale Askerova’nın performansının ardından Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Azeri sanatçıya plaket takdim etti.


Vüsale Askerova, “Azerbaycan’dan kucak dolusu selamlar getirdim. Çok sevindim bugün burada olmak için davet aldığıma. Sarımsak Festivali’ni daha önce de duymuştum. Festivaller her zaman olur. Uluslararası Sarımsak Festivali’ne davet edilmiş olmak, yer almam benim için bir onurdur. Beni memnun etti. Çünkü biz kardeş ülkeyiz, dost ülkeyiz. Burada kendimi hiç yabancı hissetmedim. Ve bu dostluğumuz, kardeşliğimiz daimî, ebedi olsun inşallah. Birbirimizden hiç kopmayalım. Bu işler, organizasyonlar her zaman olsun. Abdullah Bey’e de çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir festivalin düzenleyicisi olduğu için” dedi.


Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ise, sünnet olan çocuklara hediye dağıttıktan sonra Taşköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Bıyıklı’ya da teşekkür plaketini takdim etti.


70’e yakın çocuğun sünnet ettirildiği Toplu Sünnet Şöleninin ardından konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Çok mutluyum. 65 tane oğlum oldu. Sünnetlerini yapmak bana nasip oldu. Bu mutluluk anlatılmaz. Çok güzel bir şey. Hepsi çok mutlu, bakın seviniyorlar. İlçemizin birliğini, beraberliğini sağlamak için bu tür organizasyonlar olmazsa olmazlarımızdan. İnşallah seneye de devam edeceğiz. İhtiyaç sahibi, 6 yaş üstü çocuklarımızı sünnet ettirdik.” ifadelerini kullandı.


Çocuğu sünnet olan aileler, Taşköprü Belediyesi’nin bu hizmetinden ötürü mutlu olduklarını belirterek, bu imkânı sağladığı için Belediye Başkanı Abdullah Çatal’a teşekkürlerini ilettiler.


Toplu Sünnet Şöleni, son olarak Ankaralı Yasemin ve Yasin’in konseriyle son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
  1. sanat
  2. kültür
  3. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir Belediyesi halk plajları, bayramda 50 bin tatilciyi ağırladı
    1. Büyükşehir Belediyesi halk plajları,..
    2. Çarşamba Havalimanı temmuz ayında..
    3. İngiliz İçişleri Bakanlığı önünde..
    4. Tırla otomobil çarpıştı! Bolu'da can..
    5. Vali Canbolat gaziye sahip çıktı
    6. CHP'den 8 partiye çağrı: Gelin görüşelim
    7. Çamaşır evlerinden üç ayda bin aile..
    8. Çavuşoğlu-Ankourau ortak basın..
    9. UEFA yılın futbolcusu finalistleri..
    10. MHP İl Başkanı Kasap, Vali Epcim’i..
    11. Endonezya'dan maç izlemek için geldiler
    12. Hong Kong’da kırmızı alarm! Tanklar ve..
    13. Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    14. Memurların zam pazarlığında üçüncü..
    15. Kabızlığa kesin çözüm arayanlar burada..
    16. 700 gramlık ikizler yaşam mücadelesini..
    17. Aydın'da dehşet dolu anlar! Parktaki..
    18. 'BAE Suudi Arabistan'ı sırtından..
    19. Yeşilyurt Mahallesi’nde asfalt öncesi..
    20. Leonardo Jardim’den Falcao açıklaması
    21. CHP kampa giriyor
    22. Adıyamanlılar Vakfı depremzedeleri..
    23. Otomobilin çarptığı küçük çocuk can..
    24. HDP Muş İl Başkanı ve eş başkanı..
    25. Üvey babasını silahla yaraladı
    26. Yunusemre Belediyespor geleceğin..
    27. Siirt’te ayakkabısını giymeye çalışan..
    28. İstanbul'da nerede mangal yapılır?..
    29. Özel İdare’den güvenlik güçlerine araç..
    30. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak..
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması