Taşıyıcı esnafı bayramlaşmada buluştu Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcıları Kooperatifi ortakları, kooperatif binasında düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldiler.

Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcıları Kooperatifi ortakları, kooperatif binasında düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldiler.

Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcıları Kooperatifi ortakları Kurban Bayramı’nın 3. Gününde bayramlaşmak için bir araya geldiler. Kooperatif binasında yapılan bayramlaşma törenine Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz ve taşıyıcı esnafı katıldı.

Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz “Düzce Taşıyıcılar Kooperatifinin Kurban Bayramı bayramlaşmamız ortaklarımız ve kooperatif dostlarımızla çok güzel oldu. Allah yapmış olduğumuz dualarımızı kesmiş olduğumuz kurbanları kabul etsin şükürler olsun” diye konuştu.

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