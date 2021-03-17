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Ekonomi Taşıtta 60 aya kadar taksit imkanı
Ekonomi

Taşıtta 60 aya kadar taksit imkanı

Konut satışlarında taksit sınırı kaldırılırken, taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 19:40:00 -
Taşıtta 60 aya kadar taksit imkanı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, konuttaki taksit sınırı kaldırılırken, nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenlerde 48 ay, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay ve 750 bin liranın üzerindeki taşıt satışlarında 24 ay taksit uygulanabilecek. Perakende işletmelerin taksitli mal ve hizmet satışlarında genel taksitlendirme süresi 12 ay, bazı mal ve hizmetler için ise farklı taksitlendirme süreleri uygulanıyor. Halihazırda, söz konusu hükümde konut ve taşıt satışları için ayrı bir taksitlendirme süresi belirlenmediğinden, bu satışlar genel taksitlendirme süresine tabi oluyordu. Diğer taraftan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kredili konut satışlarında herhangi bir vade sınırı uygulanmazken, kredili taşıt satışlarında ise aracın değerine göre farklı vade sınırları uygulanıyor. Böylelikle Bakanlığın söz konusu düzenlemesi BDDK uygulamalarına da paralel hale getirildi.

Otomotiv sektörü olumlu karşıladı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilmesine ilişkin, “Sektör adına atılmış son derece olumlu bir adım olduğunu düşünüyorum. Özellikle düşük fiyatlı araçların bulunduğu segmentlerin büyümesini destekleyecek” dedi.

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