Taşınmaz Ticaret Semineri’ne yoğun ilgi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) 4. Meslek Komitesi organizatörlüğünde düzenlenen Taşınmaz Ticaret Semineri ilgi gördü.

Çerkezköy TSO Seminer Salonu’nda gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğünden Ticaret Denetmeni Hikmet Üçgül ve Memur Mehmet Furtına katıldı. Çerkezköy, Kapaklı ve Saray’da taşınmaz alım, satım, kiralama işlemlerine aracılık, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti sektörü temsilcilerinin yer aldığı seminerde 5 Haziran 2018’de yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği hakkında bilgi verildi.

Memur Mehmet Furtına yaptığı konuşmada şu sözleri kaydetti:

"Söz konusu yönetmelikle birlikte emlak danışmanlığı mesleği sadece yetki belgesi olanlar tarafından yapılacak. Yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilmeyecek. Yetki belgesi alabilmek için Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden başvuru yapılacak. Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yapılacak olan değerlendirme sonunda da yetki belgesi verilecek. İşletmenin 12. maddede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı, başvuru tarihinden itibaren yedi gün içinde Ticaret İl Müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde tespit edilecek ve söz konusu şartlar taşınıyorsa başvuru tarihinden itibaren on gün içinde emlakçılık yetki belgesi verilecek. Emlakçılık yetki belgesinin süresi 5 yılla sınırlı olacak."

Son tarih 5 Aralık

Furtına, “5 Haziran 2018 tarihinden önce Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden belge almış olanların, yine bu tarihten önce Odaya kaydı olan aynı zamanda NACE kodunda emlakçılık ibaresi yer alanlar ile vergi levha kaydı bulunan tüzel kişiliklerin bu belgeyi almasına gerek yok. Sorumlu Emlak Danışmanlığı belgesi sınavları ile belge alan işletme yetkilileri ise daha sonra Ticaret İl Müdürlüklerinden yetki belgesi almak suretiyle ticari faaliyetlerine devam edebilecekler. 5 Aralık 2019 tarihinden sonra bu belge zorunluluk kapsamında yer alacağından yasal şartları yerine getiremeyen kişiler, işlem yapamayacaklar. Diğer yandan konut sektöründe yer alan müteahhitlerin de ev alım satım işlemlerinde emlakçılık belgesi alma zorunluluğu var. Ayrıca firmada yer alan şube müdürü ile satış pazarlama elemanlarının da bu belgeyi alması gerekiyor” dedi.

Katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından, seminer sona erdi.