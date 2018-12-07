Taşınırken bunlara dikkat edin

‘Çocuğun yeni okulu, işe gidip gelmekten yorulmak, kirası çok, muhiti iyi değil, artık dar geliyor’ gibi gerekçelerle evi taşımaya karar vermeden önce neyi nasıl yapacağınızı plânlamalısınız. Bu sizin ve eşyalarınızın daha az zarar görmesi için de elzemdir. Yoksa “Bir daha taşınmak mı, tövbe!” diyebilirsiniz. Taşınmanın tam bir rezillik olduğuna karar verir de yerinizden kımıldamaz olursunuz.

Yeni eve taşınana kadar yapılacak işler o kadar çok ki, bunlar belli bir disiplin ve düzen içinde yapılmadığı takdirde ferahlık yerine sinir bozukluğundan bel ağrılarına kadar birçok hastalığa yakalanmanız muhtemel.

Temizlik: Yeni evinize taşınmadan önce mutlaka ön temizlik yapmalısınız. Çünkü eve eşyaları koyduktan sonra temizlik yapmanız zorlaşacak. Temizlik yapacak kişilerin acele etmemeleri gerektiğini belirtiyor uzmanlar. Çünkü bu sırada bel rahatsızlığı ve üşütmeden kaynaklanan hastalıklar kapınızı çalabilir. Evin boya ve badana işleriyle korniş, kombi, elektrik gibi tesisat işleri de taşınmadan yapılmalı..

Malzemeler: Evinizi taşımadan önce size gerekli olan birtakım malzemeleri hazırlamanız önem taşır. Yeterince koli, paket ipliği, koli bandı, makas, kalem, tornavida, kontrol kalemi (elektrik tesisatı için), gazete veya ambalaj kâğıtları önceden hazırlanmalıdır. Bu size hem çok vakit kazandıracak hem de eşyalarınızın yıpranmasını önleyecektir.

Paketleme: Evdeki giysi, kitap, mutfak ve süs eşyalarını güzel bir şekilde paketlemelisiniz; çünkü düzenli bir şekilde eşyaları kolilere yerleştirmek, hem eşyalarınızı tozdan ve sert darbelerden koruyacak hem de üzerine içinde ne olduğunu yazmanız sayesinde yeni eve yerleşmede size büyük kolaylık sağlayacaktır. Kırılacak eşyaları gazete kâğıtlarına sararak yerleştiriniz. Daha sonra koli bandı ile taşırken açılmayacak şekilde iyice yapıştırınız. Kolinin üzerine içinde ne olduğunu yazınız. Bu eşyaları yeni eve taşırken kolileri hangi odaya bırakacağınız konusunda size fikir verecek ve ev içinde yeniden taşınmanızı önleyecektir.

Mobilya ve beyaz eşyalar: Ev taşımanın en zor tarafı mobilyaları söküp taşımak ve yeniden kurmaktır. Bunun için tecrübeli bir arkadaşınızın yardımına ihtiyacınız olabilir. Çıkardığınız vidaları kaybetmemek için bir poşete koyarsanız iyi edersiniz. Ayrıca gardırobunuza ait parçaların nereye ait olduğunu unutmamak için kurşun kalemle mobilyanın üzerine yazmakta fayda var.

Fazlalıklar: Bir gün lazım olur düşüncesiyle bir köşede biriktirdiğiniz broşür, süs eşyası, giysi, kutu gibi fazlalıkları taşınırken mutlaka atın. (Çünkü yeni evde ne de olsa yine biriktireceksiniz.) Eşinizle zaman zaman aranızda tartışma konusu olan birikmiş malzemeleri zor da olsa bırakın ve size yük olmaktan başka hiçbir işe yaramayan fazlalıklardan kurtulup hafifleyin.

Nakliyat firmaları: Hiçbir firma, ev taşıma işlemini siz hiç elinizi sürmeden yapamayacağı için, bir takım ön hazırlıkları yapmanız gerekecektir. Eğer temizlik konusunda titizseniz giysilerinizi, yatağınızı, battaniye ve yorganlarınızı bir çarşafla bağlarsanız içiniz rahat eder. Eşyalarınızı taşıyan firma yetkililerinin sağlam ve düzenli taşımaları için onları nazikçe yönlendirebilirsiniz.

Yardım: Ev taşıma konusunda tecrübeli olan arkadaşlarınızdan yardım isteyiniz. O gerginlik içerisinde meydana gelebilecek kazalardan dolayı anlayışlı olmaya, eşinize ve çocuklarınıza kızmamaya her zamandan daha çok özen göstermelisiniz. Çünkü orada zaten aynı işin yükünü paylaşmak için bulunmaktasınız. Yeni bir hayata mutlu başlamak için birbirinizi daha ilk günden kırmamalısınız. Çocuklarınıza taşıyabileceklerinden fazlasını taşıttırmamalısınız.

Aman belinize dikkat edin!

Durup dururken başınıza büyük bir iş almayın.

Taşınırken dikkat etmeniz gereken en önemli şeyin sağlığınız olduğunu aklınızdan asla çıkarmamalısınız. Ağır kaldırarak veya ters bir hareket yaparak belinizi riske atmamanız konusunda uzmanların ciddi uyarıları var. Terlemek, cereyanda kalmak, üşütmek gibi hastalığa sebep olacak unsurlardan uzak durunuz. O karışıklık içinde sağlık malzemelerini bulmanız zor olacağı için yara bandı, pamuk, kolonya türü malzemeleri önceden yanınıza almanızda fayda var.

İkâmetgâh kaydını ihmal eden cezayı yer!

Konunun bir de yasal boyutu var. Eskiden olsa iyiydi. Geçer giderdin bu mahalleden, bu şehirden hatta.. Kim kime tım tıma! Ama artık durum değişti ki, yaman değişti.. Mazallah bir gün 300 küsur lira ceza ile karşı karşıya kalır, kazın ayağının perdeli olduğunu anlarsınız.. Yok artık ben gittim, ararsanız bulursunuz demek.. Giderken de, gittiğin yerde de “Ben gidiyorum.. Ben geldim” demek mecburiyetindesiniz. Bunu mahalle muhtarına söyler geçerdiniz eskiden olsa.. Ama artık, Valilik veya Kaymakamlıktaki Nüfus Müdürlüğü bakıyor bu işe.. Asla ihmal etmeyin!