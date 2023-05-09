'Taşı da sopayı da getiren CHP’liler!'

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla kentte düzenlenen “Halk Buluşması”nda yaşanan gerginliğin perde arkasını Akit’e anlattı. CHP provokasyonuna ilişkin konuşan Sekmen şunları dile getirdi: “Biz olayın tamamen dışındayız. Zaten seçim yasakları başlamış. Miting yapılacak alanımız var. CHP İl Başkanlığı miting için resmi bir müracaatta bulunmamış. Valiliğe yaptıkları müracaatta, ‘sadece esnaf ziyareti yapmak istiyoruz’ diyorlar. Bunu mitinge çevirmek istiyorlar. Halbuki orası miting alanı değil. Bizim bir müdahale imkanımız da yok. Onların gelişinin iki üç saat öncesinden bizim araçlarımız oradan kaldırıldı. ‘Bunlar bu işi provoke edecekler buna fırsat vermeyelim’ diyerek araçları kaldırdık. İyi ki kaldırmışız.

Tamamen provokasyon

Kamera kayıtları incelendiği zaman görülüyor ki, taş atanlar kendileri. Bunlar hazırlıklı gelmişler. Bunlar o toplantının yapıldığı yerden dışarıya taş atıyorlar. Biz bunu tespit ettik ve ilgili yerlere, medyaya gönderdik. Böyle bir miting yapabilecek halleri yok. Zaten 150-200 kişilik bir grup bu. Bu hale düştükleri için ‘nasıl bir kaos oluşturalım, nasıl bir sıkıntı meydana getirelim’ diye hem Erzurum mitingine gölge düşürmek hem bugün İstanbul’da yapılan mitinge gölge düşürmek için gayret sarf eden bir hadise. Çekimini yaptık. CHP’li gruptan taşlar karşı tarafa atılıyor. Tespit ettik, taş atan kendileri. Polisi zora sokan kendileri. AK Parti’nin Erzurum mitingi, diğer kalabalık mitingler ve İstanbul mitingi bunların kimyasını bozdu, ne yapacaklarını şaşırdılar. ‘Bu işi ancak provoke ederek sulandırabiliriz’ dediler. Önce Kılıçdaroğlu beni suçladı; ‘Belediye başkanı miting alanını açmıyor’ diye. Miting alanı yetki alanımda değil ki. İmamoğlu da twit atarak halkı kışkırtıyor. Arkasından CHP Erzurum İl Başkanı halkı kışkırtmaya çalışıyor. Tamamen provokasyon için hazırlanmış bir olay. Allah’tan kamera kayıtları bunların taş attıklarını ortaya çıkardı. Daha Erzurum’dayken ‘İstanbul’da Sabiha Gökçen’de toplanın’ diye twitler atılıyor. ‘Acaba Cumhur İttifakı’nın mitinglerde yakaladığı büyük coşkuyu nasıl gölgeleriz’ diye bir gayret sarf ediliyor. Olay bundan ibaret.

Suç duyurusu yapacağız

Buradan tekrar 85 milyon insanımıza sesleniyorum. Çok az bir süre kaldı. İnşallah halkımız gerekli cevabı verecek. Hemen bu olayların arkasından yine başka biri Kaftancıoğlu ne diyor, ‘havaalanında seni bekliyoruz’ Sanki çok büyük olaylar oldu, havaalanında bekliyor. Acaba nasıl kışkırtma yapacağız? Evet bu şehirden biz sana ancak selam göndeririz, bu şehri emellerinize, gayenize alet edemezsiniz, ettirmeyiz. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağız.”