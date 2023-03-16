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Siyaset Taşgetiren'den altılı masaya tarikat çağrısı!
Siyaset

Taşgetiren'den altılı masaya tarikat çağrısı!

Gelecek Partili Ahmet Taşgetiren, mütedeyyin kesimin desteklemeyeceği altılı masaya tarikatlarla ilgili akıl vermeye kalktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 14:25:00 - 2023-03-16 14:27:44
Taşgetiren'den altılı masaya tarikat çağrısı!

Mütedeyyin kesim, Cumhur İttifakı dururken, hayatını İslam karşıtlığına adamış CHP'nin başını çektiği altılı masaya destek vermeyecek. Bu durum, altılı masayı destekleyen eski AK Partilileri rahatsız etti. O isimlerden biri olan Ahmet Taşgetiren, altılı masaya cemaat ve tarikatlarla ilgili çağrı yaptı.

Taşgetiren'in bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Millet İttifakını oluşturan kimi siyaset insanının veya medya aktörlerinin Mustafa Kemal Atatürk’ün bilinen sözünden hareketle “Tarikatsız - Cemaatsiz bir Türkiye” tasavvurunu seslendirdikleri görülüyor.

Bundan ne anlamalı Türkiye?

Ak Partiyi ya Cumhur İttifakını gönderirken cemaat ve tarikat yapılarının da tasfiye edileceğini mi anlamalı?
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Bu reel bir tasavvur mudur?

Böyle bir süreç başlamayacaksa, başlaması mümkün değilse, böyle bir operasyon ülkede yeni bir cadı avı başlatmak anlamına gelecekse ve zaten bundan sonuç almak da mümkün değilse bugünden bir “dil düzeltmesi”ne gitmek gerekmez mi?

Millet İttifakı “din politikası”nı ertelemiş gözüküyor. Ama bir yandan da onun kimi ipuçları yansıyor.

Diyelim deprem bölgesinde çalışan tarikat - cemaat yapılarına tepki biçiminde. Tepkisellik bu boyuta kadar uzanacak mı diye sormak geliyor içimden. Bence herkes içine bir baksın ve din gibi çok temel bir müesseseyi nereye yerleştireceğini düşünsün.

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