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Medya Taşgetiren, her "Hıyarım var" diyene tuz alıp koşuyor! Buna da balıklama atladı
Medya

Taşgetiren, her "Hıyarım var" diyene tuz alıp koşuyor! Buna da balıklama atladı

Yeniakit Publisher
2023-04-20 10:42:00 -
Taşgetiren, her "Hıyarım var" diyene tuz alıp koşuyor! Buna da balıklama atladı

Muhalif cenahtan her "Hıyarım var" diyene, eline bir avuç tuz alıp koşan Ahmet Taşgetiren, bir kısım çevrelerin soğan fiyatlarıyla ilgili yaptığı algı operasyonuna da balıklama atladı.

Muhalif cenahtan her "Hıyarım var" diyene, eline bir avuç tuz alıp koşan Ahmet Taşgetiren, bir kısım çevrelerin soğan fiyatlarıyla ilgili yaptığı algı operasyonuna da balıklama atladı. 

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesindeki yazısına, "Ah şu soğan provokasyonu olmasa" başlığı atan Taşgetiren, artık iyice zıvanadan çıktığını da gözler önüne sermiş oldu.

Taşgetiren, "Yazık" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti: 

"Size ne güzel İHA-SİHA vermişiz, üstüne bir TOOG, üstüne bir uçak gemisi, bir Kızılelma… Ne güzel yesenize? Ama siz hep soğan da soğan dersiniz. Bu biraz Tanrı’nın yemek olarak bıldırcın ikram ettiği İsrailoğullarının soğan sarımsak istemesine benzemiyor mu?
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İktidar cenahının, politikacılarıyla, biraz din bilgini de olan sosyologları ile seslendirdiği söylem böyle değil mi? Ya da şöyle:

-Soğan gündemi provokasyon. Artık Amerika’dan mı, Avrupa’dan mı, bir soğanla bize diz çöktüreceklerini zannediyorlar.

-Nerede bu Ticaret Bakanı, İHA’lar SİHAlar ne güne duruyor. Şöyle onlarla Anadolu coğrafyası üzerinde bir dolaşsa, tarlada – depolarda soğan çürüten teröristleri yakalasa da, seçim öncesi Cumhur İttifakımıza zarar vermelerini önlese….

-Soğan meselesi bir beka meselesi aslında. Çünkü Cumhur İttifakı’nı zaafa düşürecek her şey beka meselesidir.

Bunlar söyleniyor ya da akıldan geçiyor. (...)"

 

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