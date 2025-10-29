Taşgetiren farkında değil, Menderes’i astıranlar hâlâ “muktedir”

ALİ KARAHASANOĞLU

Ahmet Taşgetiren yazıyor..

“İnsanın ümüğüne bu kadar çökülmez…”

Bu ifadenin Ekrem İmamoğlu’na ait olmadığını söylüyor..

60 yaşlarında bir kadının, yere dökülmüş domateslerin yeterince çürümemiş olanlarından seçerek evdeki gelinine yemek yapması için götürürken sarfettiği bir cümle imiş..

Ha atlamadan söyleyeyim..

“Başında annelerin taktığı klasik başörtüsü var”mış..

İnsanın ümüğüne bu kadar çökülmez.”

Peki Ahmet abi, Sarıyer’de bir villa, 5 milyona alınacak kadar ucuz mu?

Veya şöyle soralım.

Başörtülü annemiz, domatese 20 TL verip alamıyor iken, 5 milyon TL’ye, Sarıyer sırtlarında bir villa bedava değil mi?

Murat Ongun’dan örnekleyeyim..

Sıradan bir belediyede görevli kişi, sadece aylık kira olarak 450 bin TL mal sahibine ödeyebiliyor, ve bunu helal yolda kazanabiliyor ise, o şehirde yaşayan bir annemiz, domatese 20 TL niye veremiyor?

Yok, domates için 20 TL yüksek bir fiyat ise, Murat Ongun 450 bin TL kira ödeyebilecek kadar zenginliği nereden temin ediyor?

Ahmet abi, “Ekrem İmamoğlu, dünyanın en büyük kentlerinden biri olan İstanbul’un belediye başkanı… bir anda ‘suç örgütü lideri’ oldu, o da yetmedi bir anda ‘Casuslukla suçlanan adam’ haline geldi bu ülkede. Nasıl bir şey bu? Tam bir ‘Size de çıkabilir’ durumu değil mi?”

Bu hikâyenin, 2003 versiyonunu size sunayım..

“Enerjiden medya sektörüne, bankacılıktan inşaat sektörüne kadar onlarca alanda milyar milyar dolarlık iş hacmi olan Uzan ailesinin oğlu Cem Uzan, birden bire suç örgütü başı oldu.. Banka soymakla suçlanır oldu. Hortumcu oldu.”

2003 yılında da, bana Ahmet Taşgetirenler, bunu söylüyordu.

Mesela Can Ataklı, Cem Uzan’ın işçisi olarak böyle diyordu.. Saygı Öztürk böyle diyordu. Yılmaz Özdil böyle diyordu.

Peki, yerel mahkemeler ve Yargıtay aşamasından geçip, Cem Uzan hakkındaki hortumculuk davasından 18 yıllık mahkumiyet kararı kesinleştikten sonra, bir tanesi, “İş adamından hortumcu olur mu, nereden çıktı bu” diye yazı yazabildiler mi?

Hayır..

Taşgetiren, 2003’teki Yılmaz Özdil’in 2025 versiyonu..

Kendisini çok akıllı buluyor, Taşgetiren..

CHP’nin astırdığı Adnan Menderes’i, CHP’li Ekrem İmamoğlu’na benzetiyor..

“Bizde de var, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildiler Yassıada Mahkemelerinin sonucu… Sonra da anıt dikildi onlar için…” diyor..

Yani?

Yani diyor ki, Ekrem İmamoğlu, bir Adnan Menderes’tir..

Sen ne dediğinin farkında mısın, Ahmet abi..

Menderes’i astıran zaten CHP..