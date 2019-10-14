Taşerona asgari ücret zammı son dakika var mı? Kadroya geçen kamu işçilerde son durum ne?

Kamuda taşeron işçi olarak çalışanlar KHK ile devlet kurumlarında kadroya alındı. Taşeron maaşlarına asgari ücret zammının alıp almayacağını araştırmaya devam ediyor. Milyonlarca çalışan 2019 yılında asgari ücret zammı alın. 2020 yılının yaklaşmasıyla birlikte yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? sorusu da sorulmaya başlandı. Kadroya geçen taşeron işçiler aralık ayında ilave tediyelerini alacak. İlave tediyelerine kavuşacak olan 4D olarak çalışan kamu işçileri asgari ücret zammı alıp almayacaklarını merak ediyor.

Taşeron işçilerde son durum ne?

Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Bu noktada eğitim ödemesi olarak yapılacak olan tutarlar öğrenim düzeyine göre değişmektedir. İşçilere ilköğretime devam eden çocuğu olması durumunda 100 TL, ortaokula devam eden bir çocuğu olması durumunda 110 TL, liseye devam etmesi durumunda 120 ve yükseköğretim düzeyinde bir eğitim alması durumunda ise 140 TL ödeme yapılacak. Ayrıca Ekim ayında işçilere 5. Gün ikramiyesi ödenecektir.

4/D'li olarak görev yapan belediyelerde çalışan Taşeron işçilere yapılacak olan zam miktarları işçilerin maaşına oranla farklı miktarlarda olacak. Asgari ücret ile çalışan işçiye ise 792 TL ödeme yapılacak. Aralık'ta yapılacak olan bu ödeme ile ilave tediyelerin son taksiti de ödenmiş olacak. Yüksek Hakem Kurulu ise kamudaki taşeron işçilere 2020 yılının ekim ayına kadar, yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 yılının haziran ayına kadar her 6 ayda bir olmak kaydı ile yüzde 4 oranında zam yapma kararı aldı. Taşeron işçilere yapılması beklenen enflasyon zammı ve asgari ücret zammına yönelik henüz bir açıklama yapılmazken kamuda kadrolu olarak çalışan taşeron işçilere 4 taksit olacak şekilde ilave tediyeler ödeneceği açıklandı. Ödemelerin Aralık ayında hesaplara yatırılacağı duyuruldu.

Kadroya geçen taşerona asgari ücret zammı var mı?

Kamuda çalışan binlerce kişiyi ilgilendirin çok önemli karar. Ankara 24. İş Mahkemesine kararını verdi. Kamuda çalışan binlerce kişiyi ilgilendirin çok önemli karar. Ankara 24. İş Mahkemesine kararını verdi. SGK Rehberi’nin haberine göre, binlerce çalışanın maaşı yeniden hesaplanacak. Hizmet İŞ Sendikası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Sendikamız Hukuk Müşavirliğince, 696 Sayılı KHK ile mahalli idarelerin iktisadi teşebbüsleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve asgari ücretin katlarına (%10, %20, %30,vb.) çalışan adına, geçiş sonrası asgari ücretin yüzdelik katlarının uygulanmaması nedeniyle açılan dava işçiler lehinde sonuçlandı. Sağlık Bakanlığı’na karşı Ankara 24. İş Mahkemesi’ne açılan davada yerel mahkeme, 10 Eylül 2019 tarihli duruşmada itiraz yolu açık olmak üzere davamızın kabulüne karar verdi.”