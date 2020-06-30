Taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak? 4D işçilerine ikramiye zammı var mı?

Taşeronken kadroya geçen 4D'li işçilere bayram ikramiyesi var mı? 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca, taşeron işçiler çakılı kadro ile kamu kurumlarına alındılar. Herhangi bir değişiklik yapılmadığı takdirde, emekli oluncaya kadar mevcut kurumlarında çalışabilecekler. Eğitim, eş durumu gibi nedenlerle tayin isteyemeyecekler.

Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak. Yüksek Hakem Kurulu Toplu sözleşmede taşerondan kadroya geçen işçiler için şu madde yer aldı: “696 sayılı KHK kapsamında daimi işçi kadrosuna geçirilen alt işveren işçilerle ilgili çalışmalar 2020 yılından itibaren yapılacaktır. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. Belediye işçileri ile 4/D'li işçilere maaş zamları, 2021 için beklenen 9,51 'lik enflasyona göre hesaplanacak. 2023 maaş zammı için ise beklenen 8.52 'lik TÜFE 'ye göre bir hesaplama yapılacak. Taşeron işçilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 75 TL ödeme yapılıyor. Bu ödemelerden yapılan kesintiler sonrası ödenen tutar 53 TL seviyesinde. Bu bayram ikramiyelerinin artırılması da TİS görüşmelerinde ele alınması bekleniyor.

Kadroya geçen taşeron işçilere zam talebi

TBMM'de konuşan İzmir Milletvekili Kani Beko, taşeron işçiler ile kadroya geçen 4D’li işçilerin sorunlarına değindi. "Cumhurbaşkanı 2018 yılında kamuda, belediyelerde ve özel idarelerde çalışan işçilere bir müjde vermişti, demişti ki: “Biz taşeron işçilerine kadro vereceğiz.” Evet, kadro verildi. Peki nerelerde, kimlere verildi bu kadrolar? MİT’te, Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışan bazı taşeron işçisi olan arkadaşlarımıza kadro verildi. Bunun dışında kalan 750 bin işçi arkadaşımızı da şirketlere geçirdiler. Yıllık enflasyona baktığımızda yüzde 25 ama pazar enflasyonuna baktığımızda ise enflasyon aslında yüzde 40. Eşitlik ilkesine ve Anayasa'ya aykırı olduğunu ben buradan defalarca söyledim. Hatırlarsanız, geçen yıl bu konuyla ilgili bir kanun teklifi vermiştim ve sizlerden de rica ediyorum, bu çok önemli bir konu, çok hassas bir konu: Gelin, bu kanun teklifini hep beraber değerlendirelim; kamudaki, belediyelerdeki ve özel idaredeki arkadaşlarımızın sorunlarına çare bulalım." dedi.