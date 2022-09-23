Kamuda görev alan taşeron işçilerin kadroya alınıp alınmayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı. Peki, taşeron işçilere kadro var mı?

Taşeron işçilere kadro açılacak mı son durum nedir?

Bilgin, "(Taşeron işçi) 90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya kadrolu işçi olarak geçmesi konusundaki bütün çalışmalarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.