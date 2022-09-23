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Ekonomi Taşeron işçilere kadro açılacak mı son durum nedir?
Ekonomi

Taşeron işçilere kadro açılacak mı son durum nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, merak edilen taşeron işçilerin kadro durumu hakkında açıklamada bulundu. Peki, taşeron işçilere kadro çıkacak mı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-09-23 15:51:00 -
Taşeron işçilere kadro açılacak mı son durum nedir?

Kamuda görev alan taşeron işçilerin kadroya alınıp alınmayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı. Peki, taşeron işçilere kadro var mı?

Taşeron işçilere kadro açılacak mı son durum nedir?

Bilgin, "(Taşeron işçi) 90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya kadrolu işçi olarak geçmesi konusundaki bütün çalışmalarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.

 

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