Muğla Milletvekili Avukat Burak Erbay tarafından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'un cevaplaması üzerine sunulan soru önergesinde, öğretmenevlerinde çalışan taşeron personel olup olmadığı, taşeron personellerin kadroya geçirilip geçirilmeyeceği soruldu. Söz konusu soru önergesine Bakan Ziya Selçuk tarafından cevap verildi. Bakan Selçuk’un cevabı şöyle: “Bakanlığımıza bağlı toplam 553 öğretmenevi ve akşam sanat okulu bulunmaktadır. Öğretmenevi ve akşam sanat okullarında toplam 2167 belirsiz sözleşmeli işçi personel çalışmaktadır. (696 sayılı KGK 'nın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 1978 belirsiz süreli işçi personel çalışmaktadır) Öğretmenevi ve akşam sanat okullarının 696 sayılı KHK kapsamında olmamaları nedeniyle bu kurumlarda hizmet alımı yoluyla çalışan 1963 işçi personelin kadroya geçirilmesi söz konusu değildir. Öğretmenevi ve akşam sanat okullarında hizmet alımı yoluyla çalışan 1963 işçi personelden hiçbirisi kadroya geçirilmemiştir.”

Taşeron işçiler kadroya alınacak mı?

TBMM'de konuşan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, taşeron işçiler ile kadroya geçen 4/D 'li işçilerin sorunlarına ilişkin konuştu. Beko, "Cumhurbaşkanı 2018 yılında kamuda, belediyelerde ve özel idarelerde çalışan işçilere bir müjde vermişti, demişti ki: “Biz taşeron işçilerine kadro vereceğiz." Evet, kadro verildi. Külliyede, MİT’te, Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışan bazı taşeron işçisi olan arkadaşlarımıza kadro verildi. Bunun dışında kalan 750 bin işçi arkadaşımızı da şirketlere geçirdiler. Hatırlarsanız, geçen yıl bu konuyla ilgili bir kanun teklifi vermiştim ve sizlerden de rica ediyorum, bu çok önemli bir konu, çok hassas bir konu: Gelin, bu kanun teklifini hep beraber değerlendirelim; kamudaki, belediyelerdeki ve özel idaredeki arkadaşlarımızın sorunlarına çare bulalım." dedi.