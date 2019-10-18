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Taşeron işçi ne zaman kadroya alınacak?

Taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? Taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Resmi Gazete kararına göre, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan taşeron işçilerin ihtiyaçlar doğrultusunda yazılı ve sözlü sınav sonucu kadroya alınması kararlaştırıldı. KİT’lerde çalışan işçilerin kadroya alınacağı haberinden sonra binlerce taşeron işçi ne zaman kadroya geçeceklerini araştırmaya başladı. Peki taşeron işçi son dakika haberleri an be an takip edilirken, taşeron işçi kadro maaşı ne kadar olacak? İşte taşeron işçi ne zaman kadroya alınacak? Taşeron işçiye ne kadar zam yapılacak? sorularına ilişkin haberin detayları.

18 Ekim 2019 Cuma 11:23
Taşeron işçi ne zaman kadroya alınacak?

Taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Resmi Gazete kararına göre, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan taşeron işçilerin ihtiyaçlar doğrultusunda yazılı ve sözlü sınav sonucu kadroya alınması kararlaştırıldı. KİT’lerde çalışan işçilerin kadroya alınacağı haberinden sonra binlerce taşeron işçi ne zaman kadroya geçeceklerini araştırmaya başladı. Peki taşeron işçi son dakika haberleri an be an takip edilirken, taşeron işçi kadro maaşı ne kadar olacak? İşte taşeron işçi ne zaman kadroya alınacak? sorularına ilişkin haberin detayları.

Taşeron son dakika haberleri yoğun olarak araştırılıyor. 16 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Karar ile KİTlerde çalışan taşeronlara beklenen kadro müjdesi geldi. Yayımlanan kararda KİT 'ler bünyesinde çalışmakta olan taşeron işçilerin sürekli işçi statüsüne geçmesi ile ilgili detaylara da yer verildi. İşte Kit taşeronlara kadro ile ilgili detaylar...

Taşeron işçi ne zaman kadroya alınacak?

Resmi Gazete’de de yer alan KİT'lerin 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında taşeron işçilerin kadroya alınması için sınav yapılacak olup bu sınavda başarılı olmaları halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilecek. 

Taşeron işçilerin kadroya alınması Resmi Gazete kararı

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 . maddesinde , KİT 'lerdeki taşeron işçilerin kadroya alınması için şu ifadelere yer verildi: Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 tarihi itibariya en az 2 yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir.

Bu maddenin uygulanmasında, kişilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesi açısından, 375 sayılı KHK 'nın geçici 23 üncü maddesi hükümleri esas alınır. Bu madde uyarınca yapılacak atamalar 4 ünü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında doğan kontenjandan, teşebbüslerin talepleri doğrultusunda, her bir kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortakları için Bakanlık tarafındna belirlenecek sayıyı aşmayacak şekilde karşlanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda 7 inci mddenin birinci fıkrasında belirtilen usul uygulanmaz. Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar yıl içerisinde yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınav yapar. Bu kapsamda yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar ile gerekli nitelikleri tesepit etmeye yönetim kurulları yetkilidir. 

Mevsimlik işçiler kadroya alınacak mı?

Kamu Teşebbüsleri 4 Nisan 2007 tarili ve 5620 sayılı Kanun çerçevesinde sadece mevsimlik işçilerde ve/veya kampanya işçilerinde geçici işçi çalıştırılabilir. Söz konusu geçici işçilerle yapılacak sözleşmelerde işçinğin mevsimlik ve/veya kampanya işçisi olduğu belirtilir. 

2020 yılında geçici işçilerin çalıştırılacakları toplam ay süresi 22 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirilecek olan tavanı aşmayacak şekilde , yıl içinde askerden dönecekler dikkate alınarak Aile Bakanlığına vize edilir.

Taşeron işçiye ne kadar zam yapılacak?

Kanun gereği kamuda çalışan işçilere Ekim 2020, belediyede çalışan işçilere Haziran 2020’ye kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı. Buna göre noktada yerel mahkemenin verdiği karar ile asgari ücretin fazlası şeklinde çalışan işçilerin ücreti yeni asgari ücret düzeyine yükseltilecek.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 11:23
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