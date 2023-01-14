Tasarruf Finansman Markası, Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı Ankara’da üçüncü şubesini açıyor

Türkiye’nin gayrimenkulde lider markası Sinpaş, gayrimenkul sektörüne kazandırdığı yenilikler ve yarım asırlık tecrübesiyle her gelir grubundan müşterilerini faizsiz finansman desteği ile buluşturmayı her geçen gün bir yenisi eklenen şubeleriyle sürdürüyor.

“Ankara’daki 3. şube Sincan’da açılıyor”

Sinpaş güvencesiyle tasarruf yapmak isteyen müşterilerden yoğun talep gördüklerine değinen Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı Genel Müdürü Merve Onarlı şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’nin en köklü firmalarından biri olarak sahip olduğumuz marka değeri ve itibarı sayesinde, tasarruf finansmanı sektöründe yatırım yapmak isteyenlerden yoğun ilgi görüyoruz. Artan taleplerle karşılık verebilmek için Ankara’da yeni bir şube daha açıyoruz.”

Ankara’da uzun yıllardır sevilen özgün konut projeleriyle yer aldıklarını belirten Onarlı: “Yapı Tasarruf Sandığı için ilk şubemizi Sıhhiye’de, ikinci şubemizi ise Keçiören’de açmıştık. Ankaralıların yoğun ilgisine daha iyi yanıt verebilmek adına şimdi de Sincan’da üçüncü şubemizi açıyoruz. Sinpaş güvencesiyle faizsiz bankasız tasarruf etmek isteyen Ankaralılara artık bir adım daha yakınız” dedi.

Her gelire uygun tasarruf modelleri

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, Türkiye’nin her yerinde tüm gelir gruplarından müşterilerine özel sunduğu Çekilişli ve Serbest Planlı Tasarruf Modelleri ile isteyen herkese konut ve araç alımındaki finansal ihtiyaçlarını, gelir düzeylerine uygun şekilde karşılama imkanı sağlıyor. Tüm bu hizmetler hakkında bir danışman ile yüz yüze görüşerek bilgi almak isteyenlerin tercihi olan şubelere büyük önem veren Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, kurulduğundan bu yana geçen kısa sürede hızlı şubeleşme ile geniş bir ağ kurdu.