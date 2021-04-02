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Otomotiv Tasarımcı Murat Günak TOGG Tasarım Lideri oldu
Otomotiv

Tasarımcı Murat Günak TOGG Tasarım Lideri oldu

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) tasarım çalışmalarına başından beri danışman olarak destek veren Volkswagen ve Mercedes-Benz’in eski baş tasarımcısı Murat Günak, TOGG’da “tasarım lideri” olarak tam zamanlı görev yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 09:18:00 -
Tasarımcı Murat Günak TOGG Tasarım Lideri oldu

TOGG’un LinkedIn hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, “#YeniLigeYolculuk’a başlarken danışman olarak yanımızda olan dünyaca ünlü tasarımcımız Murat Günak, 1 Nisan itibarıyla TOGG Tasarım Lideri olarak ekibimize katıldı” ifadesi kullanıldı. Öte yandan, bugüne dek “tersine göçle” TOGG’a katılan kişi sayısı, Murat Günak’la 23’e yükseldi. Söz konusu gelişme, “TOGG’un tersine göç konusuna katkı sağladığı” şeklinde yorumlanıyor. Murat Günak, TOGG’da göreve başlamasına ilişkin, “Başından beri parçası olduğum TOGG’un tasarım yolculuğunun ulaştığı bu aşamada daha fazla sorumluluk alacak olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum” ifadesini kullandı.

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