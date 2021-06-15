Taşa yazılan 'tecavüz ediliyorum' notu gerçek çıktı! İstismarcı komşu tutuklandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir taş üzerine yazılan “Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin” notu üzerine başlatılan çalışma sonucu küçük bir çocuğun tacize uğradığı tespit edildi. Küçük çocuğa yıllardır cinsel istismarda bulunan komşu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya’da bir kız çocuğunun, taş üzerine “Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin” notunu yazmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, notta ismi geçen şahsı Adana’da yakaladı. Şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından çocuğu cinsel istismar suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Taş üzerine yazılan not için çalışma başlatıldı
Olay, önceki gün Kepez ilçesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi’nde yaşandı. Cadde üzerinden geçen vatandaşlar bir taş üzerinde “Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin” yazısını gördü. Taşı sosyal medya hesaplarından paylaşan çok sayıda kişi, notun sahibin bulunmasını istedi. Bunun üzerine Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı.
Cinsel istismar tespit edildi
Ekipler, yazıyı yazan kişinin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan A.K. adlı kız çocuğu olduğunu belirledi. Çocuk İzlem Merkezi’nde psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan A.K.’nin, uzun süredir komşuları H.E.’nin (55) cinsel istismar ve cinsel saldırısına uğradığı belirlendi.
Tutuklandı
H.E.’nin peşine düşen polis ekipleri, şahsın Adana’ya taşındığını öğrendi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.E.’nin adresini belirleyip, yakaladı. Yakalanan şahıs bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.