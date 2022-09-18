Taş gibi yoğurt mayalama: Dünyada en iyi yapılan yoğurt çiğ kozalak ile yapılan yoğurttur!

Yapılan paylaşımlarda genelde çam kozalağı ile yapan bir çok insana rastlıyoruz. Ayrıca uzun bir süre ekşime olmadığı söyleniyor. Bu kadar övülen bir şeyi bizde sizler için püf noktalarını hazırladık.

Araştırmalar sonucu ortaya çıkan çam kozalağı ile yapılan yoğurt ekşimediği ve içinde olan enzimlerin iki katına çıktığı görüldü. Bu yöntem bir çok insan için yeni olsada Eskişehir bölgesinde 100 yıldır yapılan bir yöntemdir. Oradan bütün Türkiye’ye dağıldı.

Çam Kozalağı İle Yoğurt Mayalama Nasıl Yapılır?

Malzemeler

2 litre kadar süt

Yapılışı

Sütü tencereye koyun ve ocağı orta ateşte ayarlayın ve pişirin. Kaynamaya başlayan süt ocağın altını kısın ve kısıt ateşte 10-15 dk pişirin. önceden hazırlamış olduğunuz sırça kaba seramik kaba pişen sütü koyun. Mayalanacak kıvama gelene kadar sütün soğumasını bekleyin.

Mayalanma kıvamını tutturabilmek için serçe parmağınızı batırın ve 10 saniye bekleyin. Bu sıcaktan rahatsız olmuyorsanız süt mayalanma zamanı gelmiş demektir.

Yeşil kozalakları temizleyip içi süt dolu kaba koyun. Koyduktan sonra ağzını kapatın ve daha önce sütü nasıl mayaladıysanız o şekilde yapın. Bu mayayı örtü ile kapatın ve 10-12 saat bekletin.

Süre dolduktan sonra yoğurdu buzdolabına koyun ve 2 saat dinlendirin. Dinlendirdikten sonra içinde bulunan yeşil sırça kozalağı çıkarın ve tekrar buzdolabına koyun. Az daha kaldıktan sonra yoğurdunuzu afiyetle yiyebilirsiniz.

NOT: Çam kozalağı ile yapılan yoğurt diğer yoğurtlardan daha faydalı ve daha güzeldir.

Tarif 2

Taş gibi yoğurt tarifi

Malzemeler

5 kg kadar süt

2 adet kadar açmamış yeşil çam kozalağı

1 yemek kaşığı kadar yoğurt daha iyi mayalanması için

Taş gibi yoğurt mayalama nasıl yapılır?

5 lt süt için 2-3 tane yeşil çam kozalağı ve bir yemek kaşığı maya olarak koyun. Kaynatın serçe parmağınız yanmayacak kıvama gelene kadar sonra çam kozalaklarını ve 1 kaşık yoğurt koyun. Üstüne örtü örtün ve 6 saat bekleyin. Ertesi gün yiyebilirsiniz.

Çam kozalağı yoğurdu buzdolabında tuttuğunuz sürece 15 gün boyunca bozulmaz. Afiyet olsun

Yoğurdun taş gibi olması için ne yapmam lazım?

Özellikle yağ oranı az olan sütler geç mayalanır. Böylece istenilen kıvam yakalanamaz ve yoğurt yumuşak hale gelir. Ancak manda ve keçi ile beraber koyun sütlerinde yağ oranı daha yüksektir. O yüzden bu sütlerden gerçekleştirilen yoğurt çok daha sert ve taş gibi olur.

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