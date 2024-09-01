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Yerel Tartıştığı şahsı pompalı tüfekle katletti
Yerel

Tartıştığı şahsı pompalı tüfekle katletti

Yeniakit Publisher
2024-09-01 03:41:00 -
Tartıştığı şahsı pompalı tüfekle katletti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren şahıs tutuklandı.

Olay, 30 Ağustos günü Suadiye Mahallesi Karadere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre B.K. ile E.K. isimli kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine pompalı tüfeğe sarılan B.K. ateş ettiği E.K.'yı öldürdü. Olayın ardından çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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