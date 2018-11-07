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Tartıştığı patronunu delik deşik etti

Bayburt'ta bir mandıra sahibi, çalışanı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

07 Kasım 2018 Çarşamba 22:38
Tartıştığı patronunu delik deşik etti

Alınan bilgiye göre, Kitre köyüne bağlı Uğurlu mezrasında mandıra sahibi Cem Özer (52) ile hayvanların bakım işlerini yapan N.Ş. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

N.Ş. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Özer, olay yerinde hayatını kaybetti. Özer'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Suç aletiyle olay yerinden kaçan zanlı, jandarma ekiplerince mezrada yakalandı. Gözaltına alınan N.Ş'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Özer'in, N.Ş'yi mandırada hayvanların bakımına yardım etmesi için yaklaşık iki ay önce işe aldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 22:38
  1. Bayburt
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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