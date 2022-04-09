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Aktüel Tartıştığı oğlunu satırla öldürdü
Aktüel

Tartıştığı oğlunu satırla öldürdü

Balıkesir'de babası tarafından satırla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 20:46:00 -
Tartıştığı oğlunu satırla öldürdü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde babası tarafından satırla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisi kayalıklar bölgesinde Murat Y. (58) ile oğlu Barış Y. (32) arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Murat Y'nin kol, baş ve boyun bölgesine satırla vurduğu oğlu Barış Y, olay yerinde hayatını kaybetti.

Murat Y, polis ekipleri tarafından suç aletiyle gözaltına alındı.

Barış Y'nin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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