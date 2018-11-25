THY- Banjul
0553 313 94 23

Tartıştığı kişinin boğazını kesti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kişinin boğazı kesilerek öldürülmesi, polisi alarma geçirdi.

25 Kasım 2018 Pazar 16:01
Tartıştığı kişinin boğazını kesti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kişi, boğazı kesilerek öldürüldü. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Batıkent Meydanı'nda bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. M.A. boğazına aldığı bıçak darbesi sonrası kan kaybetmeye başladı. Diğer şahıs da aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi.

Aşırı kan kaybeden M.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybederken, M.A.'yı bıçaklayan şahıs da tedavisi yapılmak üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

M.A.’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 16:01
  1. Diyarbakır
  2. Cinayet
  3. adam öldürme
  4. boğazını keserek öldürdü
  5. korkunç olay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kasapoğlu'ndan milli kick boksçulara tebrik
    1. Bakan Kasapoğlu'ndan milli kick..
    2. Trabzonspor-Fenerbahçe maçında olay! 5..
    3. Brexit sonrası Macron'dan flaş..
    4. Modern sedirler
    5. Voleybol: Efeler Ligi
    6. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    7. Yoğurdun üzerine diş macunu yok
    8. Trabzonspor-Fenerbahçe 21 yaş altı..
    9. Mısır'daki başsavcı suikastında 9..
    10. İran Devrim Muhafızları'ndan çok sert..
    11. Diyarbakır'da feci kaza! 4 ölü
    12. Tartıştığı kişinin boğazını kesti
    13. Doktor, tartıştığı meslektaşını darbetti
    14. Dişler için fırça gibi sağlık görevi..
    15. AK Parti Kadın Kolları, kadına şiddete..
    16. Arkadaşını vuran zanlıdan ilginç..
    17. Irak'ta şiddet gören kadınlar sessiz..
    18. Futbol: TFF 3. Lig
    19. Türkiye'den Fransa açıklaması! 'Endişe..
    20. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Türk devi satılıyor
    Türk devi satılıyor
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?