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Tartıştığı babasını bıçaklayan genç kaçtı

Samsun'da yaşayan 18 yaşındaki Soner A. tartıştığı babası Yılmaz A.'yı bıçaklayıp kaçtı. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz A. tedavi altına alındı.

13 Kasım 2018 Salı 23:47
Tartıştığı babasını bıçaklayan genç kaçtı

Samsun'un İlkadım ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan kişi yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Tunca Sokak'ta yaşayan 46 yaşındaki Yılmaz A. ile 18 yaşındaki oğlu Soner A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Soner A. babasını bıçaklayıp kaçtı.

Haber verilmesi üzere olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz A. tedavi altına alındı.

Fenalaşan annesi de aynı hastaneye kaldırıldı

Fenalaşan Soner A'nın annesinin de aynı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Cezaevinden bir ay önce çıktığı belirtilen Soner A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 23:47
  1. Samsun
  2. İlkadım
  3. Gazi Devlet Hastanesi

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