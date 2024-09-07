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Yerel Tartıştığı 2 kadına tabancayla ateş edip, kendini de vurdu
Yerel

Tartıştığı 2 kadına tabancayla ateş edip, kendini de vurdu

Yeniakit Publisher
2024-09-07 20:44:00 -
Tartıştığı 2 kadına tabancayla ateş edip, kendini de vurdu

Mersin’in Tarsus ilçesinde Çetin Gençay (36), tartıştığı kadınlardan Feriye Gözüala (25) tabancayla vurarak öldürdü, Hamiyet G.'yi (25) yaraladı. Gençay, aynı tabanca ile kendi yaşamına da son verdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye Yeni Mahallede meydana geldi. İddiaya göre, Çetin Gençay, bilinmeyen nedenle Feriye Gözüala ve Hamiyet G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gençay, yanındaki tabancayla iki kadına da ateş etti. Gözüala olay yerinde yaşamını yitirirken Hamiyet G. ise ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden uzaklaşan Gençay 100 metre ileride aynı tabanca ile başına ateş ederek, kendi yaşamına da son verdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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