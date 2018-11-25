"Tartışmalar ortaya konulan futbolu gölgeledi"





KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Galatasaray maçı sonrası yapılan tartışmaların, müsabakanın önüne geçerek ortaya koydukları mücadeleyi gölgelediğini belirtti.

Aksoy, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Galatasaray maçına, milli takımlarda bulunan futbolcuların da dönmesiyle sadece birkaç gün tam kadro çalışabildiklerini aktardı.

Galatasaray karşısında disiplinli, iradeli ve nitelikli bir mücadele sergilediklerini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Deplasmanda oynanan futbol gelecek adına hepimizi umutlandırdı. Rakibimize maç boyunca sadece bir tek pozisyon verdik. Bunun yanı sıra takımımız çok net 4-5 pozisyona girdi. Yediğimiz gol ise büyük talihsizlikti. Tüm bunlar göz önüne alındığında rahatlıkla üç puanı kaçıran taraf bizdik diyebiliriz. Maçın başından sonuna kadar sahada ne yaptığını bilen ve oyun disiplininden taviz vermeyen bir Atiker Konyaspor vardı. Müsabakanın önüne geçen tartışmaların, futbolcularımızın ortaya koyduğu mücadeleyi ve futbolu gölgelediğini görüyoruz. Oysa en az bu tartışmalar kadar bir takım deplasmanda yoğun baskı altında nasıl futbol oynar, nasıl onca net pozisyon yakalar ve rakibine fırsat tanımaz, bunlar konuşulmalıydı."



Aksoy, yeni teknik direktör, yeni heyecan ve yeni anlayışla çıktıklar ilk sınavı başarıyla geride bıraktıklarını anlatarak, bunun kendileri için son derece önemli olduğunu aktardı.

Galatasaray deplasmanından puanla ayrılmalarında katkısı olan herkese teşekkür eden Aksoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu olarak, zor deplasmandan puanla ayrılmamızda önemli katkıları olan başta teknik direktörümüz Aykut Kocaman ve ekibi olmak üzere, sahada son dakikaya kadar iradeli bir mücadele sergileyen tüm futbolcularımıza ve bizi İstanbul'da yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu hafta evimizde oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor maçında tüm taraftarlarımızı yeni bir anlayışla sahada varını yoğunu ortaya koyan takımımızı desteklemeye davet ediyoruz. Onların bu desteği hak ettiğini düşünüyoruz."



