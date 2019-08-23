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Tartışma konusu olmuştu! Yangın söndürme uçakları ilk kez görüntülendi

İzmir'deki yangınlarda tartışma konusu olan yangın uçakları ilk kez yerinde görüntülendi.

23 Ağustos 2019 Cuma 17:12

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin geçtiğimiz gün açıkladığı, "uçaklar istenen teknik seviyede değil, 1960 küsür model; uçmak isteyenler varsa buyursunlar uçsunlar" sözlerinin ardından o uçaklar yerinde görüntüledi.

Ankara Etimesgut'taki hangarda bulunan uçakların motorlarının olmadığı ve pervanelerinin sökülmüş olduğu görüldü. (Haber7)

 

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:12
  1. Ankara
  2. İzmir yangın
  3. yangın söndürme uçakları

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