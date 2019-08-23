Tartışma konusu olmuştu! Yangın söndürme uçakları ilk kez görüntülendi İzmir'deki yangınlarda tartışma konusu olan yangın uçakları ilk kez yerinde görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin geçtiğimiz gün açıkladığı, "uçaklar istenen teknik seviyede değil, 1960 küsür model; uçmak isteyenler varsa buyursunlar uçsunlar" sözlerinin ardından o uçaklar yerinde görüntüledi. Ankara Etimesgut'taki hangarda bulunan uçakların motorlarının olmadığı ve pervanelerinin sökülmüş olduğu görüldü. (Haber7)

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