Tartışma konusu olmuştu! Yangın söndürme uçakları ilk kez görüntülendi
İzmir'deki yangınlarda tartışma konusu olan yangın uçakları ilk kez yerinde görüntülendi.23 Ağustos 2019 Cuma 17:12
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin geçtiğimiz gün açıkladığı, "uçaklar istenen teknik seviyede değil, 1960 küsür model; uçmak isteyenler varsa buyursunlar uçsunlar" sözlerinin ardından o uçaklar yerinde görüntüledi.
Ankara Etimesgut'taki hangarda bulunan uçakların motorlarının olmadığı ve pervanelerinin sökülmüş olduğu görüldü. (Haber7)
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