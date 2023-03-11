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Aktüel Tartışma kanlı bitti... Önce komşusunu sonra kendini vurdu
Aktüel

Tartışma kanlı bitti... Önce komşusunu sonra kendini vurdu

Çorum'un Osmancık ilçesinde bahçeleri yan yana olan iki komşu arasında başlayan tartışma kanlı bitti. Sinirine hakim olamayan yaşlı adam önce komşunu, ardından kendini vurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 21:48:00 -
Tartışma kanlı bitti... Önce komşusunu sonra kendini vurdu

Olay, Osmancık'a bağlı İnal köyünde meydana geldi. Köyde bahçeleri yan yana olan Ömer Fidan (65) ve Nuh Helva (70) bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Nuh Helva, arabasında bulunan silahı alarak komşusu Ömer Fidan'ı vurdu.

Nuh Helva daha sonra aynı silahla kendine ateş ederek intihar girişimde bulundu. Yaşananları görenler olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Köye giden jandarma, sağlık ekiplerini aradı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki komşu önce Osmancık Devlet Hastanesine, ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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