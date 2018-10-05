Tart yaparken...

İyi bir tart hamuru için kullanılan bütün malzemenin çok soğuk olmasına dikkat edin. Mümkünse bir kapta karıştırdığınız un, tuz ve pudra şekerini de buzdolabında yarım saat kadar soğutun.



Hamuru mümkün olduğu kadar az yoğurarak hazırlayın Mikseri bir çalıştırıp, bir durdurarak çok kısa bir süre içinde hazırlayın. Hamuru hazırlarken de, açarken de hızlı olun. İçindeki yağın tane tane kalmasına dikkat edin. Böylece çıtır çıtır ama, ağzınızda dağılan nefis bir tart hamuru elde edersiniz.

Hamurun her yerde eşit kalınlıkta olmasına dikkat edin. Bu sırada içindeki yağın erimemesi için ellerinizi sık sık buzlu suya batırıp, soğutun. Ve bunu çok hızlı yapın. Sonrasında yine aynı işlemleri tekrarlayın.

Daha lezzetli tartlar için, hamuru hazırlayınca buzdolabında 2 saat bekletin. Mümkünse tart kalıbına yerleştirdikten sonra da buzdolabında 30-45 dakika daha dinlendirin.

Hamuru açarken çok az un kullanmaya dikkat edin, Kalıba koymadan önce üzerindeki fazla unu bir fırça yardımı ile temizleyin. Fazla un piştikten sonra sert olmasına yol açar.



Tart hamurunu önce yağlı kağıda sarıp, ardından streç filmle sıkıca sardıktan sonra derin dondurucuda 3 ay saklayabilirsiniz.

Mikser kabına elenmiş unu, pudra şekerini, tuzu koyun ve iyice karıştırın. Ardından küçük parçalar halinde kesilmiş soğuk tereyağını ekleyin. Tarifinizde yumurta varsa bu aşamada ekleyin, ya da buzlu suyu kaşıkla yavaş yavaş ekleyin. Kum gibi bir hamur elde edin (resimde gördüğünüz gibi). Hamuru, elinize alıp sıktığınızda birbirini tutmalı. Bu kıvamı soğuk suyla ayarlayabilirsiniz.