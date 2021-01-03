Tart kek tarifi | Tart kek nasıl yapılır?

Tart kek tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

Keki için; 2 adet yumurta, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı kakao

Muhallebisi için; 2 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı şeker, 1 paket vanilin, 1 yemek kaşığı tereyağı

Tart kek nasıl yapılır?

Derin bir karıştırma kabına yumurtaları alıp biraz çırpınız. Daha sonra üzerine şekeri ekleyip karışım beyazlaşana kadar çırpmaya devam etmelisiniz. Beyazlaşan karışıma sıvı yağı ve sütü ekleyip karıştırabilirsiniz.

Sıvı karışıma, un, kabartma tozu ve kakaoyu ekleyip son kez karıştırınız.

Tereyağı sürdüğünüz tart kalıbın üzerine biraz un serpin. Karışımı tart kalıbına döküp daha sonra hafifçe sallayarak her yerine eşit şekilde dağılmasını sağlamanız gerekir.

Kek karışımını önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişiriniz. Pişerken kontrol etmeyi unutmayın. Daha sonra fırından çıkarıp soğumaya bırakabilirsiniz.

Muhallebisini hazırlamak için bir tencerenin içinde unu, şekeri ve sütü karıştırdıktan sonra orta ateşte pişirmeye başlayabilirsiniz.

Muhallebi koyulaşınca, ocağın altını kapatıp içine tereyağ ile vanilin ekleyin. Ardından güzelce karıştırın ve soğumaya bırakınız.

Soğuyan kekinizi kalıptan ters bir şekilde çıkarın ve ortasındaki boşluğa ılıklaşmış muhallebiyi dökebilirsiniz.

Kek tartınızı buzdolabında en az 2 saat beklettikten sonra çilek ya da dileğiniz bir meyve ile süsleyebilirsiniz. Artık servis edebilirsiniz, Afiyet olsun.