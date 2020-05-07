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Aktüel

Tarsus’ta tır alev alev yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda bir tır alev alev yandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 23:32:45 -
Tarsus’ta tır alev alev yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda bir tır alev alev yandı.


Yusuf Kalkan idaresindeki 36 FH 268 plakalı tır Pozantı -Adana istikametinde seyir halindeyken Damlama mevkiinde alev aldı. Aracından duman ve alevlerin yükseldiğini gören sürücü Yusuf Kalkan aracını güvenli şeride çekerek itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, araca müdahale etti. Dorse kısmında başlayan ve motor kısmına sıçrayan araç yangını kısa sürede kontrol altına alınırken, araçta maddi hasar meydana geldi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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