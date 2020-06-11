  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tarsus’ta 179 mahalle meclis üyelerine paylaştırıldı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçe genelinde bulunan 179 mahallenin sorunlarının kısa sürede çözüme kavuşması amacıyla, mahalleleri belediye Meclis üyeleri ile başkan yardımcılarına görev ve sorumlulukları dahilinde paylaştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:13:09 -
Tarsus’ta 179 mahalle meclis üyelerine paylaştırıldı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçe genelinde bulunan 179 mahallenin sorunlarının kısa sürede çözüme kavuşması amacıyla, mahalleleri belediye Meclis üyeleri ile başkan yardımcılarına görev ve sorumlulukları dahilinde paylaştırdı.


Bozdoğan, sürdürebilir hizmet anlayış ile ilçe genelinde bulunan 179 mahallenin sorunlarının çözümü, halkın talep ve isteklerinin dinlenilmesi amacıyla “179” projesini hayata geçirdi. Bozdoğan, mahalleleri meclis üyeleri ile belediye başkanlarına paylaştırarak, görev sorumluluklarına ekledi. Şehrin geleceğini inşa etmek istediklerini belirten Bozdoğan, "Yüz yetmiş dokuz köy, mahalle ve beldemizi kapsayan, her bir noktası şairin de dediği gibi ’her biri vazgeçilmez cihan parçası’ şehrimizi bütünleştiren rakamdır. Toroslardan Akdeniz’e doğru, dağların serinliğini ovamızın düzlüğüne taşıyarak tarihimizi, kültürümüzü ve şehirli olma bilincimizi besleyen köylerimizin mahallelerimizle buluşma sayısıdır. Kentimizin tüm siyasi renklerinin aynı çatı altında toplanarak, kentimizin geleceğini inşa etmek üzere söz hakkı aldığı Belediye Meclisimizin, 179 mahallemize karşı gruplara ayrılarak sorumluluk üstlendiği, belediye başkan yardımcılarımızın bu sorumlulukları görev arz ederek çalışmaya başlayacağı sosyokültürel değişim ve dönüşüm hareketinin başlangıcıdır” dedi.


Belediyenin tüm olanaklarını seferber edeceklerini söyleyen Bozdoğan, "Hep birlikte, güzel kentimizin geleceğini, yaşam kalitesini, sosyokültürel yapısını inşa etmek ve kalıcı hale getirmek için daha fazla çalışacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı