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Tarsus İdmanyurdu Fenerbahçe karşısında sürpriz istiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleşen Tarsus İdman Yurdu, maçtan galip ayrılarak rakibine sürpriz yaşatmak istiyor.

24 Ekim 2019 Perşembe 12:28
Tarsus İdmanyurdu Fenerbahçe karşısında sürpriz istiyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak Tarsus İdman Yurdu, mücadelede hem seyir zevki yüksek bir maç ortaya koymak hem de rakibine sürpriz bir sonuç yaşatmak istiyor. 

Fenerbahçe hazırlıklarını AA muhabirine değerlendiren TFF 2. Lig takımlarından Tarsus İdman Yurdu'nun teknik direktörü Ergün Penbe, Fenerbahçe'yle eşleşmelerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Mersin ve çevre illerin büyük takım izleme şansı bulduğunu ifade eden Penbe, oyuncularının da Fenerbahçe'yle oynama zevkine erişeceklerini dile getirdi.

Güzel bir karşılaşma olacağını belirten Penbe, şöyle konuştu:

"Bizim takım gayet iyi oynuyor. Fenerbahçe'nin de kalitesi belli. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Önemli olan ortaya konulan futboldan herkesin keyif alması. Gönlümüzden elemek geçiyor. Neticede Fenerbahçe gibi bir takımı eliyorsunuz. Zor ama imkansız diye bir şey yok. Geçmişte yaşanmışlığı var. Alt liglerdeki takımlar büyük takımları yenebiliyor. Seyir zevki yüksek bir futbol oynamak istiyoruz. Fenerbahçe eşleşmesi herkesi mutlu etti. Şehrin havası değişti. Sonuçta Fenerbahçe konuk olacak." 

"Ümidin olduğu yerde hiçbir şey belli olmaz"

Daha fazla futbolseverin maçı izlemesi için maçın Mersin'de oynanacağını anımsatan Penbe, eski Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'ye karşı tekrar mücadele verecek olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Penbe, kentte Fenerbahçe'yi ağırlamanın heyecanının yaşandığını aktararak şöyle devam etti:

"Önemli sakatlığın olmadığı mücadele olur umarım. Hak eden kazanır. İnşallah biz kazanırız. Biz yenersek maddi ve manevi çok güzel olur. Beklentinin, ümidin olduğu yerde hiç bir şey belli olmaz. Biz yenmek için elimizden geleni yapacağız. Kapanmadan, zevk veren bir karşılaşma istiyoruz. İlçede güzel bir hava var. Biz o gün geldiğinde doğru kadro ve mücadeleyle Fenerbahçe karşısına çıkmak istiyoruz. Fenerbahçe karşı oynamak hoca da olsanız futbolcu da olsanız ayrıcalıktır. Çünkü büyük bir camia. "

Nurullah Kaya: Futbol her türlü sürprize açık

Futbolculardan Nurullah Kaya ise Fenerbahçe'yle eşleşmenin kendilerini motive ettiğini dile getirdi.

Böyle maçların hem futbolcu hem de taraftar için önemli olduğunu vurgulayan Nurullah, "Futbol her türlü sürprize açık. Daha önce alt lig takımları üst ligdeki takımları eledi. Fenerbahçe güçlü bir takım. Galip gelmek zor ama imkansız değil. İnşallah güzel bir maç olur ve eleyen biz oluruz." dedi.

Yılmaz Can Taşkıran da Fenerbahçe'yle eşleşmelerinin kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Bu tarz maçlar önemli. Galip gelip bir sürpriz yapabiliriz. Takımımız bu sürprizi yapabilecek güçte. Kendimize güveniyoruz." diye konuştu.

Renktaş iki takımın karşılaşması 30 Ekim Çarşamba günü Mersin Stadı'nda yapılacak.

 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:28
  1. Mersin
  2. Fenerbahçe
  3. Tarsus İdmanyurdu
  4. Ziraat Türkiye Kupası
  5. Anadolu Ajansı

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