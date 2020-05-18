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Tarsus Belediyesi’nden yurt atağı

Tarsus Belediyesi’nin, TMMOB Mimarlar Odası Tarsus Temsilciliği işbirliğinde Yurt ve Antialerjik Kreş Projesi çalışmalarına başladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:58:16 -
Tarsus Belediyesi’nden yurt atağı

Tarsus Belediyesi’nin, TMMOB Mimarlar Odası Tarsus Temsilciliği işbirliğinde Yurt ve Antialerjik Kreş Projesi çalışmalarına başladığı bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altaylılar Mahallesi’nde 2 bin 181 metrekarelik alan üzerinde uygulanacak olan Yurt ve Antialerjik Kreş Projesinde, 400 yatak kapasiteli öğrenci yurdu ile 100 çocuk kapasiteli kreş yer alacak.


Vatandaşlara her mahalleye bir kreş sözü verdiğini ve bu sözü yerine getirmek için çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Geçen şubat ayında Yarbay Şemsettin Mahallesi’nde Seher Togo Kreş ve Gündüz Bakım Evi’ni hizmete açarak bu konuda ilk adımımızı atmıştık. Şimdi ise Yurt ve Antialerjik Kreş Projemizi hayata geçireceğiz. En güzel yatırım eğitime ve gelecek nesillerimize yapılan yatırımdır. Belediye yönetimi olarak bizler el birliği ile çağdaş eğitim düzeyine ulaşabilmek için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Bundan kimsenin en ufak şüphesi olmasın" dedi.

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