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Ekonomi Tarlayı boş bırakmayan kahramanları tebrik ediyorum
Ekonomi

Tarlayı boş bırakmayan kahramanları tebrik ediyorum

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Recep Konuk, çiftçilerin pandemi döneminde iyi bir sınav verdiklerini belirterek, “Ülkemizi ve milletimizi ele güne muhtaç etmeyen tüm üreticileri, salgına rağmen tarlayı terk etmeyen kahramanları tebrik ediyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 11:27:00 -
Tarlayı boş bırakmayan kahramanları tebrik ediyorum

Tarım sektörü büyüdü

İkinci çeyrekte büyüyen tek sektörün tarım olduğuna işaret eden Konuk, “Corona virüsüne rağmen üreticilerimiz başarılı bir grafik sergilediler” ifadesini kullandı. Ülkelerin gıda alanında hata yapma, ihmal etme ya da önlem almama lüksleri bulunmadığını dile getiren Konuk, “Arabasız yaşayabilirsiniz. Telefonsuz, televizyonsuz, mobilyasız yaşayabilirsiniz. Ama ekmeksiz, susuz, oksijensiz yaşayamazsınız. Gıda ihtiyacının karşılanması için birileri tarlada tapanda uğraşacak, ahırda ve merada çalışacak ki 83 milyon açlık çekmesin. Birilerinin çalışması yetmez. Tarlada çalışanın motivasyonu tam olacak, çiftçinin umudu diri olacak” şeklinde konuştu.

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