  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday

Mustafa Sönmez kimdir? Mustafa Sönmez nereye atandı?

Nükleer enerji Kovid-19 salgınında 'güven tazeledi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Nekbe'nin 72. yılında Filistin açıklaması

Sahte haber ve içerikler infodemiyle koronavirüsten daha hızlı yayılıyor
için kalan
Aktüel

Tarlasını suladığı motorun şaftına kapılan kadın hayatını kaybetti

Denizli’nin Çivril ilçesinde tarlasını suladığı esnada, motorun şaftına kolunu kaptıran kadın bütün müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:28:02 -
Tarlasını suladığı motorun şaftına kapılan kadın hayatını kaybetti

Denizli’nin Çivril ilçesinde tarlasını suladığı esnada, motorun şaftına kolunu kaptıran kadın bütün müdahalelere rağmen kurtulamadı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Çivril ilçesi Özdemirci Mahallesinde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Zehra İyiyol, tarlasını suladığı esnada giydiği kıyafetlerinin parçası sulama yaptığı motorun şaftına takıldı. Elbiseleri, şafta dolanan İyiyol, kolundan kapılarak ağır yaralandığı makineden eşi ve komşularının yardımlarıyla kurtarıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ambulans ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan İyiyol yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz kadının 4 çocuk annesi olduğu belirtildi.


Olayın ardından jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı