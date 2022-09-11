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Gündem Tarkan'ın maskesi böyle düştü! Bırak bu işleri çakal
Gündem

Tarkan'ın maskesi böyle düştü! Bırak bu işleri çakal

CHP yandaşlığını her fırsatta belli etmesine rağmen, sürekli tüm Türkiye'nin sanatçısı olduğu vurgusunu yapan Tarkan'ın maskesi bir kez daha düştü.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 08:43:00 -
Tarkan'ın maskesi böyle düştü! Bırak bu işleri çakal

CHP yandaşlığını her fırsatta belli etmesine rağmen, sürekli tüm Türkiye'nin sanatçısı olduğu vurgusunu yapan Tarkan'ın maskesi bir kez daha düştü. Tarkan, sosyal medya hesabından İzmir konseri hakkında yaptığı paylaşımda yine siyasete soyunarak "Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı. Yasaksız, baskısız, yalansız, içimizden geldiği gibi olmayı, özgürce eğlenmeyi ve gülmeyi" dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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