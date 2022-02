Tarkan'ın "Geççek" şarkısından medet umanlara AK Parti'den tokat gibi cevap

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Habertürk'te Kübra Par'ın hazırlayıp sunduğu programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, şarkıcı Tarkan'ın tartışmaya neden 'Geççek' şarkısıyla ilgili de önemli sözler sarf etti.

Sunucu Kübra Par'ın Tarkan'ın tartışılan şarkısıyla ilgili sorusuna Akbaşoğlu şu cevabı verdi:

"Bizim büyüklerimizin bir lafı vardır. 'Bu da geçer ya hu' bu bazen böyle hat sanatıyla güzel bir şekilde yazılır. Ben şarkıyla iligili yorumdan ziyade bir persektifi söylüyorum. Bizim inancımızdan, örf ve adetlermiziden oluşan medeniyet şuuruyla baktığımızda biz her şeyin sonuç itibarıyla gelip geçici olduğunu, her türlü sıkıntının mutlaka giderileceğini, her gecenin mutlaka bir sabahı olduğunu bilen bir milletiz.

Dolayısıyla sanatçıları bu kadar politize etmek ve sanatçılar üzerinden Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle afedersiniz tırnak içerisinde 'Yalaka sanatçı' gibi tanımlamaların yapılmasını hoş karşılamıyorum. Dolayısıyla bu konuda sanatçılar benden olsa şöyle, benden olmazsa böyle diyen CHP'nin jakoben anlayışı nedeniyle bir ötekileştirme, çeşitli tabanlarda insanların seçmenlerin farklı yaklaşımları olabiliyor. Şahşi görüşüm şudur; Millet değerleriyle ilgili şunu ifade etmek gerekir ki, milletimizin inanç, örf ve adetleriyle ilgili milletimizi rencide edecek bir yaklaşımda hiçbirimizin bulunmaması lazım.

Bu şarkının iktidar için yazıldığını söyleyen böyle tanımlayan CHP yönetimi olduğu için, bu kadar politize etme durumu karşışında toplumdan tepkilerin geleceği beklenen bir durumdur. Sanatçılarımızı siyasetin merkezine oturtmak doğru değil.

Politik olarak bunu anlamak isteyenlere söylüyorum. Allah'ın izniyle biz. 2023'te Cumhur İttifak'ı CHP'yle beraber başkanlığını çektiğini 6 artı 1 HDP ittifakını Allah'ın izniyle 2023'te geçecek."