Tarkan'ın Atatürk hassasiyeti pes dedirtti! 17 yaşındaki çocuğu beklemiş

Yaşamını ABD'de sürdüren ünlü pop şarkıcısı Tarkan, Atatürk dizisini yasaklayan Disney Plus'la ilgili haftalar sonra çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz aylarda Atatürk dizisini yasaklayan Disney Plus'a vatandaşlardan ve sağduyulu sanatçılardan topyekün tepkiler gelirken skandal harekete sessiz kalan Tarkan, yaptığı açıklamayla adeta günah çıkardı.

Haftalar sonra ortaya çıkıp duyar kastı

17 yaşındaki liseli bir gencin Mustafa Kemal Atatürk'ün resmiyle uygunsuz hareketler yapmasının ardından konuşan Tarkan,

"Bugün utanarak tanık olduğumuz, Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan büyük saygısızlık, hadsizlik ve ayıp beni de derinden üzdü, rahatsız etti ve endişelendirdi.

Uzun süredir Atatürk’e karşı yürütülen itibarsızlaştırma ve karalama çalışmalarının vahim sonuçlarıdır bunlar.

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İlke ve inkılaplarıyla bugün bile yolumuza ışık tutan, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk’e yapılan böyle ayıplara ve haksızlıklara sessiz kalmamamız, tüm kalbimiz ve gücümüzle onu daha da fazla korumamız, savunmamız gerektiğini bir daha anlıyorum." dedi.

'Sessiz kalmamam gerekirdi'

Söz konusu paylaşımında adeta günah çıkartan ünlü şarkıcı Tarkan,

"Ve evet, haklıydınız. Disney yetkililerinin, Disney+'ta yayınlamama kararı aldığı Atatürk filmiyle ilgili herkesin tepki gösterdiği günlerde de sessiz kalmamam, bu kararı yanlış ve hatalı bulduğumu belirtmem gerekirdi.

Bu kararın arkasındaki nedenler her ne idiyse kabul edilemezdi. Çünkü bugün bir daha görüyoruz ki bu zamanlar, Atatürk’ün varlığına, ışığına, bu millet ve vatan için yaptıklarını hatırlamaya en çok ihtiyacımızın olduğu zamanlardır." ifadelerini kullandı.

Büyük tepki çekti

Tarkan'ın sosyal medyada gündem olan günah çıkarttığı paylaşımına muhalif kesimde karşı çıktı. Ünlü şarkıcının olayın üzerinden haftalar geçmişken böyle bir açıklamada bulunması birçok vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı.

Kullanıcılar tarafından "Sözleşmesinin süresi bitti yoksa yorum yapmaz" şeklinde yorumlanırken, CHP yandaşı Ahmet "Jahrein" Sonuç "Yapma yav? Öyle mi olmuş kanka?" diyerek Tarkan'ı tiye aldı.