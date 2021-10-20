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Kadın - Aile Tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi projesi
Kadın - Aile

Tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi projesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı hemşerimiz Ertuğrul Soysal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi” kapsamında mevsimlik tarım işi yapan vatandaşların çocuklarını bakanlıkta misafir etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 11:38:00 -
Tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi projesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı hemşerimiz Ertuğrul Soysal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi” kapsamında mevsimlik tarım işi yapan vatandaşların çocuklarını bakanlıkta misafir etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği kaynakları ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi işbirliğiyle yürütülen “Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi” kapsamında 16 ilde 12 bin çocuğa ulaşılarak eğitim ve sağlık başta olmak üzere hizmetler sunulması amacıyla faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Uygulama illeri arasında yer alan Ankara Polatlı’da hizmet veren METİP alanında barınan 7-15 yaş grubundaki 15 çocuğun katılımıyla temel fotoğrafçılık üzerine atölye çalışması düzenlendi. Çocuklar tarafından yaşamları, içinde bulundukları çevre, mevsimlik tarım işçileri barınma alanları ve mevsimlik tarım üzerine fotoğraf kompozisyonları oluşturuldu.

Söz konusu fotoğraf sergisi kapsamında Ankara’ya gelen çocuklar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı  Ertuğrul Soysal tarafından kabul edildi. Sunulan hizmetlere yönelik olarak teşekkür amaçlı gerçekleştirilen ziyaret kapsamında çocuklarla buluşan  Soysal, sohbet sonrasında çocuklara hediyeler vererek iyi dileklerde bulundu.

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