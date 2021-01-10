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Ekonomi ‘Tarımda Ar-Ge’ye 1 milyar liralık bütçe kullanıyoruz’
Ekonomi

‘Tarımda Ar-Ge’ye 1 milyar liralık bütçe kullanıyoruz’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bilginin, makinenin, teknolojinin, dijitalin tarımda daha verimli kullanılması için 60 araştırma enstitümüzle, 248 laboratuvarımızla, 210 bin dekar arazimizde yoğun mesai harcıyoruz. Bakanlık olarak Ar-Ge çalışmaları için çeşitli kaynaklardan yaklaşık 1 milyar lira bütçe kullanıyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 18:11:00 -
‘Tarımda Ar-Ge’ye 1 milyar liralık bütçe kullanıyoruz’

Ege Üniversitesi (EÜ) Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde düzenlenen, “Ege Üniversitesi 175. Tarım Bayramı” etkinliğine katılan Pakdemirli, tarım eğitimi adına çok önemli bir platform kurduklarını anımsatarak, “TarımOrman Akademisi” ile dijital eğitim sisteminin çiftçilere, araştırmacılara ve tüm ilgililere açıldığını aktardı. Akademide bugüne kadar 70’ten fazla akademisyen ve uzmanın ders verdiğini dile getiren Pakdemirli, “Samimiyetle söylüyorum, uzman kadromuzca hazırlanan onlarca video, interaktif dersler ve binlerce kitabın bulunduğu Dijital Tarım Kütüphanemizle birlikte Tarım-Orman Akademisi, tam anlamıyla bir bilgi hazinesi. Tabi siz değerli akademisyenlerimizin katkılarıyla, daha güzel ve faydalı bir akademi olacağına inanıyor, bu vesileyle, desteklerinizi de bekliyorum” ifadelerini kullandı. Tarım konusunda diğer sektörlere de kaynak yaratacak bir politika benimsediklerini vurgulayan Pakdemirli, projeleri de üretici, devlet, üniversite ve özel sektör iş birliği ile yürütmeye özen gösterdiklerine işaret etti. Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu: “Bilginin, makinenin, teknolojinin, dijitalin tarımda daha verimli kullanılması için 60 araştırma enstitümüzle, 248 laboratuvarımızla, 210 bin dekar arazimizde yoğun mesai harcıyoruz. Bakanlık olarak Ar-Ge çalışmaları için çeşitli kaynaklardan yaklaşık 1 milyar lira bütçe kullanıyoruz. 2 bini akademik seviyede olmak üzere toplam 6 bin 336 personelle ihtiyaç duyulan her alanda hizmet veriyoruz. Saymakla bitmeyecek Ar-Ge çalışmalarını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı fırsatlar, kazandırdığı hareketlilik ve ivmeyle, daha da ileriye götürüyoruz.”

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