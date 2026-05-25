Bayram öncesi hücum ettiler! Ek sefer başlattılar!

"İKİ ŞOFÖR GİDİYORDUK, ŞİMDİ 3 ŞOFÖRE ÇIKARDIK" Bayram tatili nedeniyle trafiğin yoğun, otogarların kalabalık, otobüslerin de dolu olduğu vurgulandı. Bir otobüs firması görevlisi ise "6. günüm. 6 gün çalışıyoruz. İki şoför gidiyorduk. Şimdi 3 şoföre çıkardık" ifadelerini kullandı. Bir vatandaş son anda bilet bulduğunu aktarırken bir başkası da sitelere bakıp bilet almak için bir saat uğraştığını söyledi.