Tarım ve Orman Bakanlığından unlu mamullerde kanserojen madde kullanıldığı iddiasına yanıt:

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, "unlu mamullerde kanserojen etkili gıda katkı maddeleri kullanıldığı" iddialarına ilişkin, söz konusu maddelerin Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde gıda katkı maddesi olarak kullanımının yasak olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kimi basın yayın organlarında, "unlu mamullerde kanserojen etkili gıda katkı maddeleri kullanıldığı"na dair haberlerin yer alması üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Ülkede gıda katkı maddeleri konusunun 30 Haziran 2013 tarihli Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ile düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde, AB ile uyumlu hazırlanmış yönetmelik kapsamında AB'de kullanımı yasak olan bütün katkı maddelerinin kullanımı yasaktır. Hatta AB'de izin verildiği halde ülkemizde belirli gıdalarda bazı katkı maddelerinin kullanılması ayrıca yasaklanmıştır. Habere konu olan E928 (benzoil peroksit) ve E924 (potasyum bromat) adlı maddelerin ülkemizde ve AB ülkelerinde gıda katkı maddesi olarak kullanımı ekmek ve unlu mamuller dahil bütün gıdalar için yasaktır. Bakanlığımızca 21 Kasım 2015-21 Kasım 2020 tarihlerindeki son 5 yılda un ve unlu mamul üretim ve satış noktalarında 513 bin 493 denetim gerçekleştirilmiş olup, bahse konu maddeler acısından hiçbir olumsuzluk tespit edilmemiştir."

- "Olumsuzluklara göz açtırılmayacak"

Açıklamada, halk sağlığı ve gıda güvenliğini tehlikeye sokabilecek durumlarla mücadelede, her zaman olduğu gibi vatandaşların katkılarının oldukça önemli olduğuna dikkat çekilerek, "En iyi denetçi vatandaştır" şiarıyla, herhangi bir olumsuzluk görülmesi durumunda, Bakanlığın Alo 174 Gıda ve WhatsApp İhbar Hattı'na (0 501 174 0 174) ihbarda bulunulmasının büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Gıda konusunda temel hedefi tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak olan Tarım ve Orman Bakanlığının bundan sonraki süreçte de denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtilen açıklamada, "Bakanlık, vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye sokabilecek olumsuzluklara asla göz açtırmayacaktır." ifadesine yer verildi.